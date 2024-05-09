活在灣區：灣區實習計劃 提供跨境實習機會

明報記者 龍彩霞

「灣區專上學生金融科技雙向實習計劃」去年首次舉辦，香港的實習職位接受在香港就讀的內地生及在大灣區內地城市就讀而持有效來港簽注的內地學生申請。大灣區內地城市的實習職位接受在香港及大灣區內地城市就讀的香港學生申請。冬季計劃於2023年10月推出，首批30名獲聘學生已於今年1月起在香港及大灣區金融科技企業投入實習工作。

夏季計劃將於即日起至今年5月24日接受申請，目前已有超過30家香港及大灣區內地城市企業參與，涵蓋綜合銀行服務、虛擬銀行、虛擬保險公司、保險科技、監管及合規科技、財富管理科技、支付科技、專業服務、金融科技服務提供者等類別。只要學生在申請時其學生身分仍然有效，符合該計劃「申請者及參與企業的指引和注意事項」載列之申請資格，並通過所屬大學或數碼港的資格審核，應屆畢業並已修畢全部課程的學生均合資格參加。如是內地生，須符合由香港入境事務處發出的簽證/進入許可的逗留條件。

每月可獲逾萬元津貼

財經事務及庫務局長許正宇表示︰「香港作為國際金融中心，一直與時俱進，現時已擁有充滿活力的金融科技生態圈；而金融科技在內地近年也有長足發展，擁有不少具代表性的金融科技企業。『灣區專上學生金融科技雙向實習計劃』，為香港及內地學生提供跨境實習機會，及早增進他們對金融科技行業的認識，藉以壯大本地金融科技人才庫。」

透過冬季實習計劃於數碼港金融科技企業濃說科技（Wizpresso）實習、來自內地並正在香港浸會大學金融科技與數據分析專業就讀的李同學表示：「這次實習讓我可以學以致用，也讓我對香港的金融市場有了更深入的認識，從而增強自己的就業競爭力。通過實習，我更確定自己對金融科技這個行業領域的興趣，並會繼續朝這個方向深造。」

港大生：見識內地成熟金融系統

另一名在騰訊證券商品部實習、就讀香港大學工商管理學院經濟與金融的鄭同學表示：「在這次實習中，我主要負責商務分析，研究騰訊自選股小程序的用戶黏度，還有內地證券的數據分析和資料蒐集。這次機會讓我見識到大灣區和內地成熟的金融業系統，以及未來發展的機遇，未來在灣區工作也在我的職業規劃之內。」

數碼港主席陳細明表示︰「我們很高興看到『灣區專上學生金融科技雙向實習計劃』的冬季計劃反應踴躍，反映企業對金融科技人才需求旺盛，相關學科專才亦積極把握機會，汲取跨境交流及實踐經驗。今次夏季計劃再獲多家香港及大灣區內地城市企業的參與和支持，涵蓋多元化的金融科技類別，為香港和大灣區內地城市的金融科技學生提供更為豐富的跨境實習機會，相信實習計劃能為兩地學生的未來職業發展打下基礎，為大灣區及香港金融科技產業儲備人才，助力大灣區建設成為國際創科及金融科技中心。」

灣區發展5個事前考慮

要離開香港到大灣區發展，將面對各項新轉變、新挑戰。綜合訪問曾在內地做實習的同學訪問，準備北上需要做好5個事前考慮及準備。

（1）本港與內地薪酬存差距：各種學歷程度的畢業生在大灣區內地城市的起薪點均比香港低，平均較香港少約一半。若香港年輕人打算日後在內地發展，「大灣區青年就業計劃」的津貼期完結後，便要調整對薪酬的期望。然而在內地經濟增長較迅速下，薪酬調整幅度或有不俗的增長，晉升機會亦較多；此外，內地消費水平亦較香港低。

（2）留意不同城市產業強弱項：以澳門為例，較偏重發展娛樂博彩及旅遊行業；廣州與深圳致力發展創新及科技；中山則着重發展先進製造業等。香港當然是金融業。

（3）調整心理和抱持開放態度：現時內地的生活條件已改進不少，相對以往較易適應。決定到大灣區發展的港人，宜調整個人心態，特別內地主要用電子支付及打車App、也透過小程式叫外賣。

（4）打通人際脈絡：內地人十分講求人脈關係及人情，故具備圓滑的交際手腕十分重要；香港社交用WhatsApp、facebook及IG；但內地一定要開通微信、小紅書及QQ等。

（5）接受兩地文化差異：往內地工作及生活遇到障礙在所難免，特別是言語方面，相信內地學生來港實習也會不習慣聽廣東話及英文，香港學生對內地用語亦未必熟悉，大家要重新學習及適應。

[活在灣區]