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券商料小米首季盈利升五成至七成

標籤：經濟

【明報專訊】小米（1810）於本月底公布首季業績，券商分別發表報告料小米首季盈利升幅介乎五成至七成。小米昨股價逆市升兩年半高位（見圖），全日最多升7.7%，收報19.1元，升6.5%，成交56.29億元。

小米逆市升6.5% 兩年半新高

中金發表報告指出，料小米首季經調整盈利按年增70.7%至55.21億元（人民幣，下同），並調升今明兩年經調整盈利預測分別為9%及33.7%，至165.12億元及174.98億元。

該行認為小米首季出貨量強勁，主要由於去年同期全球清庫存以致低基數，而且小米在非洲、拉丁美洲和中東等新興市場表現突出。中金將小米目標價上調27.8%至23港元，維持「買入」評級。

中金料首季出貨強勁 上調目標價

另外，瑞銀發表報告預計小米首季收入按年升25%至744億元，非國際財務報告準則盈利按年增51%至49億元。該行早前已上調小米目標價，以反映較佳電動車銷售及交付目標，以及整合至智能手機與物聯網業務將有更佳的協同效應。

該行按小米分部業務收入劃分，預期智能手機收入按年增31%，平均單價按年持平。由於記憶體成本上升，手機毛利率按季跌1.9個百分點，但產品組合和高端規模的改善，料按年增3.3個百分點。

同時，該行料物聯網收入升21%至200億元以上，相信物聯網業務將有較預期更佳的盈利率，足以抵銷來自智能手機零部件成本上升壓力，料整體毛利率按年增2.3個百分點至21.8%，按季升0.5個百分點。

花旗亦看好小米首季業績，其分析師在報告指對小米開啟30日的積極催化觀察，預計公司股價將受到強勁的第一季業績支持。