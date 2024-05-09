moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

FT：港頂級寫字樓租賃市場未見底

標籤：經濟

【明報專訊】英國《金融時報》昨發布一篇報道題為「The painful slump in Hong Kong property」，引述地產代理指長江中心二期截至3月的出租率僅有10%，恒地（0012）旗下的The Henderson目前出租率只有60%。另一方面，券商富瑞（Jefferies）亦指本港辦公室租金的跌幅擴大，整體空置率進一步上升。

《金融時報》報道引述戴德梁行預測，本港未來5年將有約670萬方呎新寫字樓投入市場，是The Henderson總樓面面積的14倍。報道稱The Henderson已知租戶包括拍賣行佳士得、瑞士鐘表製造商愛彼（Audemars Piguet）和私募股權公司凱雷（Carlyle）。

同時，該報道引述高力國際企業客戶服務主管顏慧萍指出，本港頂級寫字樓租賃市場尚未見底，並引述摩根士丹利分析師以現行價格估計，發展商的經營利潤率可能會從2022年約40%的峰值降至2025年的19%。

富瑞：港寫字樓租金跌幅擴大

另一方面，富瑞昨發表報告指從太古地產（1972）日前公布的首季營運數據可見，該集團旗下寫字樓租金跌幅，由去年的6%擴大至今年首季的13%，反映寫字樓租金仍面臨下調壓力。同時，由於新供應源源不斷，整體空置率於今年3月進一步上升至13.1%。該行又指出，九龍東寫字樓的空置率有所改善，表明在經濟不確定下市場正從追求品質轉向追求價格。

另外，富瑞指在香港地產行業中仍偏好物業發展多於投資物業，認為市場或過度看淡住宅市場，因近期樓盤項目加速推出，且期間銷售亦強勁。