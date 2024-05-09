moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

官媒：人行本季降準機會增

標籤：經濟

【明報專訊】官媒《中國證券報》昨在頭版文章，引述業內人士指出，第二季政府財政政策力度將明顯加大，政府債券等特別是超長期國債應及早發行，為避免短期流動性緊張和利率波動過大，認為人民銀行或在本季降低存款準備金率機會增加，讓銀行釋放長期低成本資金。減息方面，業內人士認為有下降的空間和可能，有望選擇時機推出。

年初以來，人行曾在2月降準1次，降幅為0.5個百分點。文章引述業內人士指出，今年以來人行已多次向市場釋放降準仍有空間的信號，說明降準只是時機問題，具體時間要視政策效果及經濟恢復、目標實現情况來定。

中國銀河首席經濟學家、研究院院長章俊認為，政府債券和政策性銀行債券提速發行，或在第三季迎來發行高峰，因此人行或會降準，配合提供流動性，減低資金波動。

今年人行曾下調5年期以上貸款市場報價利率（LPR）0.25厘一次，中期借貸便利（MLF）和1年期LPR則沒有變動。

招聯金融首席研究員董希淼認為，人行會繼續降低MLF，引導銀行存貸利率有序下降，進一步降低實體經濟融資成本，政策或市場利率均有下調空間。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，未來物價都會處於低位，減少貨幣政策的限制。他認為，企業和居民實際貸款利率偏高，有必要通過下調政策利率引導名義貸款利率下行，而LPR帶動貸款利率下行，有利化解地方債務。