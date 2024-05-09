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永利首季經調整後物業EBITDAR增1.2倍

【明報專訊】永利度假村（美：WYNN）公布首季營運數據顯示，旗下在港上市子公司永利澳門（1128）受惠於取消防疫限制及當地業務量增加，其經調整後物業EBITDAR（除息稅、折舊、攤銷及重組前盈利）達到3.39億美元，按年大增逾1.17倍。

業務總計收益增長66%

數據進一步顯示，永利澳門業務總計收益高達9.98億美元，按年增長66.4%；錄得經營收入2.06億美元，亦按年大增3.37倍。永利澳門及其附屬公司持有13億美元現金及現金等價物及6.996億美元的短期投資。整體澳門業務尚未償還的流動及長期債務總額達66.1億美元。按項目劃分，旗下位於澳門半島的經調整物業EBITDAR增幅最大，按年大增逾兩倍，達1.37億美元；永利皇宮則按年增長82.2%，達2.02億美元。

今明兩年資本開支3.5億至5億美元

該集團管理層在分析員會議上表示，正就新賭牌下新的活動及娛樂場地、劇院及展示空間，進入設計及規劃階段，同時正拆建餐飲場館。其會繼續投入資本開支，料由2024年至2025年底期間，會投入資本開支介乎3.5億至5億美元。管理層並透露，連同現金及可動用流動性，其可動用財務資源達22億美元。

永利澳門昨日公布業績後，股價全日升0.91%，收報7.74元。摩根大通發表報告指永利澳門具有利的中場及貴賓博彩贏率支持下，除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）高達3.4億美元，按季增長14%，並且回復至疫情前88%。

其整體錄得賭收按季增長11%，較同業的按季增幅6%為高，摩通形容該股首季數據表現強勁，並認為市場目前對永利的未來業績預測偏向保守，料有望進一步提高，該行繼續維持對永利的「優於大市」評級，目標價10.5元。