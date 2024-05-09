百威亞太首季少賺3.4% 表現符預期

高端及以上產品銷量佔比增

百威昨開市前公布業績，盤中最低見10.86元，收市仍跌3.85%至11元。集團內地市場首季銷量及收入按年分別下跌6.2%及2.7%，在品牌組合推動下，每百升收入增加3.7%；高端及以上產品期內綜合銷量佔比增加2.5個百分點。楊克表示，集團繼續在內地執行高端化策略，去年11月內地的高端及超高端產品有輕微上調價格，但考慮到經濟環境，未有調整其他層級的產品價格。

他又稱，去年集團在高端及超高端產品市佔率在銷量及收入計均有所增長，啤酒行業是具有韌性的行業，即使是高端及超高端啤酒，價格計仍是可負擔的奢侈品（accessible luxury），消費者無需花費太多已為獲得優質體驗。雖然宏觀經濟環境受壓，但人們仍想要追求快樂時刻並善待自己，集團亦從中發揮重要作用。百威預期，旗下品牌科羅娜將於今年夏季在內地推出無酒精啤酒及Corona Light，擴大品牌產品組合，強化在超高端產品市場的領導地位。

至於潛在併購計劃，楊克表示，希望在空白市場尋找併購機會，包括將本地品牌結合到集團的地區網絡，不過集團核心業務繼續錄得增長，因此仍在物色合適機會。