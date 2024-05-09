moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美撤高通英特爾出口華為許可 禁售任何晶片 國家商務部：違「不尋求脫鈎」承諾

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，美國已撤銷華為從高通（美：QCOM）、英特爾（Intel）（美：INTC）購買晶片的許可證，進一步收緊對華為的出口限制，影響華為生產的手機及筆記簿電腦取得美國晶片。路透社引述知情人稱，一些企業於周二收到通知，對華為的出口許可證已被即時撤銷。美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）證實美國政府此決定，並指政策制定者一直憂慮高通和英特爾「與中國過於接近」。

布林肯訪華曾談華為用英特爾晶片

麥考爾稱，新措施是要阻止向華為出售任何晶片，形容這是阻止中國開發先進人工智能（AI）關鍵。美商務部亦證實撤銷了向華為出口的「某些許可證」，但拒絕透露哪些企業出口許可被撤回。該部門聲明稱，正如過去做法，「我們有時會撤銷出口許可」，「我們會不斷評估限制措施，以確保國家安全和外交政策利益」。

對於美國政府撤銷部分企業對華為的出口許可，國家商務部新聞發言人表示，美方限制純民用消費晶片產品對華出口，對特定中國企業實施斷供，是典型的經濟脅迫做法，不僅違背世貿組織規則，也嚴重損害美國企業利益。美方所作所為已嚴重違背「不尋求與華脫鈎」、「不阻礙中國發展」的承諾，更與其「精準界定國家安全」的說法背道而馳。

值得注意，美國國務卿布林肯曾4月底訪華期間，談論到華為新推出AI筆記簿電腦採用英特爾晶片，並以此作為美國並非要與中國貿易脫鈎證據，強調在涉及最高端的技術時，美方為確保國家安全，只是在「一個非常小的院子，築起一道非常高的圍牆」，重申不是要妨礙中國發展。

不過與此同時，美國議員卻就華為首款支援AI的筆記本電腦MateBook X Pro搭載英特爾Core Ultra 9處理器提出異議，批評美國商務部為華為出口「開綠燈」。

華為自2019年被列入美國貿易黑名單。自2022年以來，美國政府對華實施晶片出口管制，禁止Nvidia（美：NVDA）、超微半導體（美：AMD）等對華銷售先進晶片。但美國政府此前至少仍向英特爾和高通批出向華為供應晶片的許可。自華為去年8月推出Mate 60 Pro智能手機以來，其消費者業務逐漸復蘇，上月更推出Pura 70智能手機系列，進一步觸動美國當局的神經。

英特爾料季度收入低於中間值

彭博社稱美國政府今次撤回出口許可，反映當局限制中國取得廣泛半導體技術決心。在美國當局撤銷對華為的晶片出口許可後，英特爾表示，維持第二季收入介乎125億至135億美元的預測，但預期季度收入將低於中間值，其股價早段跌逾2%。美國官員也在考慮對6家懷疑向華為供應晶片的中國企業實施制裁。美國當局已向日本、荷蘭、韓國和德國等盟友施壓，要求它們加強對華的技術出口限制，而華為是相關限制的主要目標。

路透社引述知情人士稱，美國政府亦準備對華開闢新戰線，對最先進的AI模型設置護欄，限制中國接觸ChatGPT等核心軟件。消息稱，美國商務部考慮採取新的監管措施，限制出口閉源（不開放原始碼）的AI模型。這些模型的軟件和訓練數據均未對外公布。

消息指出，AI模型的潛在出口管制，可能會以去年10月頒布的行政命令為門檻，當訓練AI模型所需的運算能力達到某水平，開發商須向美國商務部匯報AI模型發展計劃，並提供檢測結果。業界人士認為，若以此為門檻，目前的AI模型尚未達到此水平，但Google的Gemini Ultra系統可能已相當接近。

（綜合報道）

[國際金融]