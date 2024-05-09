美撤高通英特爾出口華為許可 禁售任何晶片 國家商務部：違「不尋求脫鈎」承諾

布林肯訪華曾談華為用英特爾晶片

麥考爾稱，新措施是要阻止向華為出售任何晶片，形容這是阻止中國開發先進人工智能（AI）關鍵。美商務部亦證實撤銷了向華為出口的「某些許可證」，但拒絕透露哪些企業出口許可被撤回。該部門聲明稱，正如過去做法，「我們有時會撤銷出口許可」，「我們會不斷評估限制措施，以確保國家安全和外交政策利益」。

對於美國政府撤銷部分企業對華為的出口許可，國家商務部新聞發言人表示，美方限制純民用消費晶片產品對華出口，對特定中國企業實施斷供，是典型的經濟脅迫做法，不僅違背世貿組織規則，也嚴重損害美國企業利益。美方所作所為已嚴重違背「不尋求與華脫鈎」、「不阻礙中國發展」的承諾，更與其「精準界定國家安全」的說法背道而馳。

值得注意，美國國務卿布林肯曾4月底訪華期間，談論到華為新推出AI筆記簿電腦採用英特爾晶片，並以此作為美國並非要與中國貿易脫鈎證據，強調在涉及最高端的技術時，美方為確保國家安全，只是在「一個非常小的院子，築起一道非常高的圍牆」，重申不是要妨礙中國發展。

不過與此同時，美國議員卻就華為首款支援AI的筆記本電腦MateBook X Pro搭載英特爾Core Ultra 9處理器提出異議，批評美國商務部為華為出口「開綠燈」。

華為自2019年被列入美國貿易黑名單。自2022年以來，美國政府對華實施晶片出口管制，禁止Nvidia（美：NVDA）、超微半導體（美：AMD）等對華銷售先進晶片。但美國政府此前至少仍向英特爾和高通批出向華為供應晶片的許可。自華為去年8月推出Mate 60 Pro智能手機以來，其消費者業務逐漸復蘇，上月更推出Pura 70智能手機系列，進一步觸動美國當局的神經。

英特爾料季度收入低於中間值

彭博社稱美國政府今次撤回出口許可，反映當局限制中國取得廣泛半導體技術決心。在美國當局撤銷對華為的晶片出口許可後，英特爾表示，維持第二季收入介乎125億至135億美元的預測，但預期季度收入將低於中間值，其股價早段跌逾2%。美國官員也在考慮對6家懷疑向華為供應晶片的中國企業實施制裁。美國當局已向日本、荷蘭、韓國和德國等盟友施壓，要求它們加強對華的技術出口限制，而華為是相關限制的主要目標。

路透社引述知情人士稱，美國政府亦準備對華開闢新戰線，對最先進的AI模型設置護欄，限制中國接觸ChatGPT等核心軟件。消息稱，美國商務部考慮採取新的監管措施，限制出口閉源（不開放原始碼）的AI模型。這些模型的軟件和訓練數據均未對外公布。

消息指出，AI模型的潛在出口管制，可能會以去年10月頒布的行政命令為門檻，當訓練AI模型所需的運算能力達到某水平，開發商須向美國商務部匯報AI模型發展計劃，並提供檢測結果。業界人士認為，若以此為門檻，目前的AI模型尚未達到此水平，但Google的Gemini Ultra系統可能已相當接近。

（綜合報道）

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