moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

圓匯對通脹有重大影響 日央行：或採幣策應對

【明報專訊】日本央行行長植田和男與日本首相岸田文雄會面後，周三針對日圓弱勢向金融市場發出潛在加息的明確警告；植田接受國會質詢時稱，匯率對經濟和通脹產生重大影響，考慮到匯市波動，「可能需要採取貨幣政策措施應對」。他說，由於日本企業愈漸趨向將通脹成本轉嫁消費者，日圓疲軟對通脹的影響可能較以往嚴重，引發市場猜測日本央行可能在6月會議加息。

言論趨鷹 市場料6月會議或加息

儘管植田釋出鷹派信號，日圓兌每美元周三低見155.5水平，是日本當局上周疑兩度入市干預以來首見低位。彭博社稱，匯市走勢反映當局可能需要更早採取行動，以防上周疑似干預帶來的日圓升幅打回原形。植田上月重申會維持寬鬆的貨幣政策，外界視其言論趨於鴿派，令日圓沽壓加劇，兌每美元曾跌穿160關口，刷新34年新低。

瑞典央行8年來首次減息

在日本央行準備進一步收緊政策之際，歐洲貨幣政策制定者與美聯儲的政策分歧擴大。瑞典央行昨宣布8年來首次減息，將主要利率下調至3.75厘，減息幅度為四分之一厘。這是繼瑞士、捷克和匈牙利央行近期採取類似措施後，另一主要歐洲央行啟動減息，反映歐洲政策制定者愈來愈傾向放寬政策提振經濟，即使這需要付上歐洲貨幣兌美元貶值的代價。

瑞典央行稱，當通脹接近目標，而經濟活動疲軟，可放寬貨幣政策，若通脹前景不變，預計下半年將再減息兩次。不過市場人士警告減息可能令原已疲弱的瑞典克朗進一步受壓。普遍分析認為，歐洲央行將在6月政策會議啟動減息，較美聯儲更早採取行動。後年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）稱，近期通脹數據令人懷疑當前利率水平是否具足夠限制性，促使通脹回落至2%目標。他表示，最可能出現的情境是美聯儲在較長時間內維持當前利率。

（綜合報道）

[國際金融]