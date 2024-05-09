圓匯對通脹有重大影響 日央行：或採幣策應對

言論趨鷹 市場料6月會議或加息

儘管植田釋出鷹派信號，日圓兌每美元周三低見155.5水平，是日本當局上周疑兩度入市干預以來首見低位。彭博社稱，匯市走勢反映當局可能需要更早採取行動，以防上周疑似干預帶來的日圓升幅打回原形。植田上月重申會維持寬鬆的貨幣政策，外界視其言論趨於鴿派，令日圓沽壓加劇，兌每美元曾跌穿160關口，刷新34年新低。

瑞典央行8年來首次減息

在日本央行準備進一步收緊政策之際，歐洲貨幣政策制定者與美聯儲的政策分歧擴大。瑞典央行昨宣布8年來首次減息，將主要利率下調至3.75厘，減息幅度為四分之一厘。這是繼瑞士、捷克和匈牙利央行近期採取類似措施後，另一主要歐洲央行啟動減息，反映歐洲政策制定者愈來愈傾向放寬政策提振經濟，即使這需要付上歐洲貨幣兌美元貶值的代價。

瑞典央行稱，當通脹接近目標，而經濟活動疲軟，可放寬貨幣政策，若通脹前景不變，預計下半年將再減息兩次。不過市場人士警告減息可能令原已疲弱的瑞典克朗進一步受壓。普遍分析認為，歐洲央行將在6月政策會議啟動減息，較美聯儲更早採取行動。後年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）稱，近期通脹數據令人懷疑當前利率水平是否具足夠限制性，促使通脹回落至2%目標。他表示，最可能出現的情境是美聯儲在較長時間內維持當前利率。

（綜合報道）

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