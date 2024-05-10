羅奇：港地產易陷盛衰周期 受「中國衝擊」

羅奇過去被視為「中國大好友」，不過今年2月在《金融時報》發表《很痛苦地承認，香港已經玩完》為題發表文章，提及香港股市在回歸25年後走勢幾乎為全球最差之一，認為香港命運受本地政治、中國經濟因素及中美關係三方因素影響，三者均難以處理。他及後稱，解決內地經濟的長期結構問題並非易事，內地遏制通縮和房地產市場滑坡等政策微不足道。

羅奇言論及後引發多名香港政商界人士反駁，例如時任港交所主席史美倫斷然不同意悲觀觀點，並將市場低迷歸咎於外部因素，行會召集人葉劉淑儀指聯儲局加息和其他美國政策，是香港股市陷入困境的根本原因。

前日《金融時報》引述地產代理表示，長江中心二期截至3月的出租率僅有10%，恒地（0012）旗下的The Henderson目前出租率亦只有60%，業內人士認為，本港頂級寫字樓租賃市場尚未見底。報道又指本港四大地產商在樓價下跌前，曾大量買地，對樓市調整日益不安，他們對未來10年樓市預測存有不確定。