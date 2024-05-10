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陳翊庭：沙企來港上市「指日可待」

【明報專訊】港交所（0388）昨日與沙特證交所集團聯合舉辦「香港—沙特資本市場論壇」（CMF Hong Kong）。港交所行政總裁陳翊庭表示，除主會場活動之外，港交所亦扮演「媒人」角色，安排約300個「單對單」會議，讓中國內地與沙特雙方的企業及投資者交流，冀製造商機。而透過對話增強合作後，陳翊庭相信沙特公司與內地公司，分別到港交所及沙交所上市為「指日可待」。

稱成交自上月起明顯改善

公開招股（IPO）方面，陳翊庭表示，4月港股交易量和恒指表現亦見明顯改善，4月最後兩星期每日成交量介乎1300億元至1500億元。而5月黃金周假期北水缺席下，亦能維持1100億元以上，相信股市回暖、投資者重拾信心，將有利於更多IPO出現。

陳翊庭續稱，今年第一季申請上市公司數目按年升三成以上，有明顯增長。而現時IPO申請宗數約為100宗。中證監上月中提出的5項措施，市場投資氣氛見改善，其中一項措施為支持內地行業龍頭企業赴港上市，相信亦有能起提振作用。她提到，最近幾星期有較多公司表示對上市有興趣，與上市科同事打聽有關上市的程序，隨市場環境回暖及投資者信心增強，相信港IPO發展「完全無問題」。

黃偉綸：擬利雅得設經貿辦事處

財政司副司長黃偉綸於論壇致辭中表示，港府正考慮於沙特阿拉伯首都利雅得設立經貿辦事處，同時亦就在中東設立追蹤香港股指的交易所買賣基金（ETF），正與多個金融機構籌備。另外，他亦指國泰（0293）將會於今年第四季，重新啟動香港與利雅得的直航機班次，料兩地航程將縮短至6小時。

沙特交易所行政總裁Mohammed Al Rumaih表示，該所於最近引進莊家制及單一股票期權，並預告第二階段的盤後交易系統發展計劃將於今年第三季啟動，對表現活躍及多元的新股到該所上市有信心。另沙特證交所集團公布，下次CMF會議將於明年2月19及20日，在沙特首都利雅得舉行。