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北水研豁免股息稅 分析指議題敏感需時研究

【明報專訊】彭博社引述消息表示，內地當局正檢視豁免北水來港買港股徵收20%股息稅（股息紅利稅），避免雙重徵稅情况。H股股東現已需要繳10%預提所得稅，派息時直接扣除。證監會主席雷添良今年3月人大會議上提案，雷當時表明兩會後與中證監主席吳清會面時會提出。分析指涉及內地A股市場及稅務利益，議題非常敏感，或仍需時研究。

北水現時買港股被重複徵稅

根據現行適用於內地居民經南向港股通的稅例，該等投資者無論是個人或企業投資H股及「居民企業」（即如中移動（0941）等），經香港結算持股的股份派發股息前，在企業派息前預扣10%企業所得稅，才向投資者派發股息。但是該筆股息經港股通轉返內地投資者時，則另要繳付20%股息紅利稅後，才取得派息餘額。換言之，內地居民實際投資該等股份應繳的稅率高達28%，並構成重複徵稅的情况。這與香港永久居民投資H股及居民企業時，收取股息前只一概預扣10%企業所得稅，有明顯差異。至於內地居民自非H股及非居民企業收取股息時，在收息前一概按20%股息紅利稅繳稅。

若然按外電報道所言落實內地居民繳納股息稅，一般相信，勢將鼓勵內地居民經港股通南下追入中資收息股，並與港人買H股與居民企業時所繳稅率一致。不過，報道內未有提述具體細節，有市場人士分析距離落實時間尚有一定距離。

彭博報道則引述消息人士表示，相關計劃草案已經上報監管機構，是否最終實施以及施行日期仍存變數。中國證監會未立即回覆彭博的查詢，香港證監會及港交所（0388）發言人拒絕評論。

一般預期，若相關傳言的計劃得以落實，料有助進一步改善港股流動性，收窄AH股差價，吸引公司赴港集資。在消息一出，港交所昨日臨收市前一舉突破265元，收市報265.6元，全日升2.95%。