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匯控除淨 恒指仍漲223點

標籤：經濟

【明報專訊】內地進出口數據勝預期，加上再有主要城市取消限購，港股昨跟隨A股做好，科網股回勇撐市下，大市回調兩日後再向上，恒指收升223點或1.2%，報18,537點，全日成交逾1236億元。ATMXJ為首的科網股全線升，帶動科技指數升近2%。北水25個交易日連續淨流入終斷纜，昨走資近42億元，錄得132億元大成交的盈富（2800）成北水走資重災區。

北水連續25交易日淨流入斷纜

隔晚美股個別發展，昨恒指早段曾跌35點後隨A股向上，午後最多升246點，高見18,560點，連匯控（0005）除淨效應（令恒指跌近60點）計算，實際最多升近300點；國指升103點或1.6%，收報6560點；科指升75點或2%，收報3947點。

北水連續淨流入25個交易日後斷纜，昨日淨沽近42億元，全日最多北水淨沽是盈富，錄47億元淨沽，其次是匯控，全日錄9.09億元北水淨沽，美團（3690）亦有2.67億元淨沽；南水北上合計淨流入80.14億元人民幣，終止連續兩日流出。

昨日有72隻藍籌上升，美團升近4%，騰訊（0700）升2.3%，阿里巴巴（9988）、京東（9618）、小米（1810）靠穩，五股共為恒指貢獻98點升幅，聯想（0992）升8.72%，是升幅最大藍籌；內地集運指數主力合約再創新高，波羅的海乾散貨指數（BDIY）指數連升6日，配合內地出口數據勝預期，航運股炒起，中遠海控（1919）升近7%，旗下東方海外（0316）亦升逾6%，太平洋航運（2343）升5.3%（見表）。

杭州西安取消限購 內房股大漲

杭州、西安今天分別取消樓市限購政策，中央電視台報道，內地樓市供求關係有重大變化，限購鬆綁是大勢所趨，尤其是市場供應過剩、動力不足的城市可以全面取消，內房股整體反彈，龍湖（0960）升3.6%，華潤置地（1109）升2.7%，旭輝（0884）、雅居樂（3383）、合景泰富（1813）齊漲逾10%，融創（1918）據報4隻債券本息調整至12月兌付，股價彈10%；內地傳擬減免個人投資者投資港股須繳納紅利稅，港交所（0388）升近3%，匯控除淨跌0.3%，理想汽車（2015）跌2%，為跌幅最大藍籌。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，大市處於高位區間整固，尤其多隻下周公布季績的科技股已累升不小，關鍵是業績後能否維持高位，投資者宜於大市回到18,000點才入市較穩陣。