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特步售K-Swiss等品牌予大股東 稱出售可提升盈利表現 交易後擬派特別息0.447元

標籤：經濟

【明報專訊】體育用品股特步國際（1368）昨收市後公布，由於2019年收購的蓋世威（K-Swiss）及帕拉丁（PALLADIUM）（下稱KP Global）品牌持續錄得虧損，控股股東丁水波家族建議以代價1.51億美元收購KP Global，特步擬完成交易向股東派發交易所得全數資金，即每股派特別息約0.447元。特步首席財務官楊鷺彬於電話會議強調，今次控股股東家族收購是看到KP Global或需要更長時間以達至盈利，擔心表現拖累上市公司，因此以個人資金承擔KP Global的發展風險，若日後業務成功，上市公司亦可透過行使可換股債券（CB）以享受當中好處。

明報記者 蕭嘉聰

特步早於2019年以2.6億美元向衣戀集團收購KP Global，及後KP Global於2021年向內地私募基金高瓴發行6500萬美元可換股債券。特步建議向高瓴發行CB以交換後者持有的蓋世威CB；同時，KP Global將向特步發行1.54億美元CB，用以抵消結欠特步的應收帳，若全數換股後特步將再度持有KP Global最多30%股權。

丁水波持股49.3% 或收股息5.8億

截至今年4月16日，特步國際控股主席兼行政總裁丁水波持有特步的49.29%權益或13億股，如有關交易獲得股東批准，其將變相將收取近7442.79萬美元（相當於5.81億港元）特別股息。

楊鷺彬表示，交易估值以KP Global淨資產計算而來，預期將於今年8月完成交易。楊鷺彬認為，交易為對上市公司來說沒虧損或利潤可言，丁水波則是拿出資金收購兩個虧損品牌，「理論上（丁水波）是可以把那部分的錢放在自己口袋」，而並非以一半價錢收購品牌。

 業務累計經營虧損逾1億美元

值得留意的是，特步去年曾提及有意於2027年至2028年分拆KP Global上市，又指目標是品牌預期可在2025年盈利。不過，公司昨日於通告提到，收購後受疫情及內地經濟復蘇緩慢影響，對KP Global業務帶來重大負面影響，累計經營虧損已超過1億美元；今年首季錄得虧損900萬美元。楊鷺彬相信，完成交易後可馬上提升特步盈利表現，亦令戰略架構更為明確，提升營運效率。