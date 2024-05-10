內地4月進出口表現同勝預期

出口往歐美東盟有改善

按地區劃分，期內輸往歐美和東盟的地區出口有所改善，歐盟由3月份按年跌14.9%收窄至4月跌3.6%（見表），美國亦由按年跌15.9%收窄至跌2.8%。進口方面，大部分地區均錄得升幅，歐盟、美國和東盟分別按年升2.5%、9.3%和5.3%。其中從荷蘭進口按年升幅由40.2%放緩至31.7%。從日本、韓國和台灣的進口有所改善，如日本由跌8.5%轉升3.9%，韓國由升8.4%擴大至18.4%。

從出口商品類別來看，電子設備表現較佳，自動數據處理設備及其零部件、手機、集成電路和液晶平板顯示模組的金額保持升幅，分別按年增8.3%、7.3%、17.8%和11.9%。汽車出口繼續錄得雙位數升幅，數量按年升30.8%，金額升28.8%。玩具、服裝和鞋等消費品的金額分別按年跌11.1%、9.1%及18.3%。

鐵礦砂銅礦砂進口量金額均升

至於進口商品，原材料數量及金額普遍錄得按年升幅，包括鐵礦砂及銅礦砂的數量分別升12.6%及11.7%，金額亦分別升5.7%及7.1%。另外，集成電路、自動數據處理設備及其零部件和液晶平板顯示模組的金額錄得雙位數增長，分別增15.8%、47.1%及23.0%。從內需商品來看，大部分商品數量按年上升、金額下降，例如大豆數量增18%、金額跌5.9%；食用植物油數量及價格齊跌，分別跌42%及51.3%。

荷蘭國際集團（ING）發表報告稱，電子設備貿易在末來數月應繼續發揮作用，尤其進口方面。考慮到進口需求或保持強勁，惟出口將面臨較高風險，該行預計由第二季起貿易對經濟增長的貢獻有限。

另外，匯豐發表報告，認為目前可見更多全球需求復蘇迹象，但主要關注點仍是維持國內需求的動力上。該行指留意到中央維持積極主動的政策方針，例如寬鬆貨幣政策；提出針對房地產、科技和綠色發展等增長型行業的措施，料將提供支持。