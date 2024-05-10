九倉吳天海：內房暫未見轉機 料港全年樓價牛皮

九倉近年盈利受內地投資物業減值影響，吳天海昨出席股東會時稱，內地樓市有地產商「槓桿高」、樓房「庫存高」和居民「儲蓄高」的三高問題。中央推出方針需要個別城市執行，有不同的實施速度和方法，何時見效不能一概而論，例如一線城市仍然活躍。他指不少買家轉買二手樓，因為已有現貨，免除發展商風險，期望二手市場活躍可推動一手市場。

瑞銀：內地居民購房意欲仍弱

瑞銀昨發表報告，指上月初向2500名內地受訪者進行調查，顯示內地居民未來兩年購房意欲依然薄弱，無意欲購房受訪者由2023年8月46%，進一步升至今年4月的48%；計劃在3年或更長時間內購房人數從36% 下降至最新的30%；計劃在未來兩年購房的比例則從18%增加到22%。受訪者表示，改善性住房或轉買新樓，會是購房主因，與近期政策支持「以舊換新」亦互相呼應。

不過購房信心不足的受訪者人數有所減少，由2023年8月的24%跌至20%，惟更多受訪者預計樓價仍將下跌，由2023年8月的29%，進一步升至今次調查的36%。瑞銀認為，信心趨穩可能是家庭從購買更便宜的房產中獲益，現時購房獲得更佳政策支持，如政府以現金和房票支持、享較低的按揭利率及限購放開等。

本港樓市方面，雖然2月底「撤辣」後本港樓市成交好轉，不過近日有大行預料本港樓價全年仍跌一成，吳天海認為本港樓市有相當多供應，利息仍然高企，不認為有大升條件，可以肯定今年樓價不會升一成，但也不會有一成的跌幅，預料全年樓價牛皮。就本港辦公室空置率高企，他認為香港「利率高」、「匯率高」、「空缺高」對整體經濟有影響，不過利率和匯率是周期性，一旦回落會對投資環境利好，會對空置率有改善。