碧桂園未按時支付兩筆境內債息

【明報專訊】去年5月碧桂園（2007）旗下「碧桂園地產」曾成功發行的兩期由中債增（中債信用增進投資股份有限公司）全額擔保境內人民幣債「23碧桂園MTN001」及「23碧桂園MTN002」。最新據碧桂園地產在中國銀行間市場交易商協會公布無法按時在昨日（2024年5月9日）支付兩筆境內債的利息，涉及3040萬元（人民幣，下同）和3555萬元，總計6595萬元。
根據公告，「23碧桂園MTN001」及「23碧桂園MTN002」發行金額分別為8億元及9億元，期限均為2年，利率分別為3.8%及3.95%。公告內提及，對未能按期足額償付的違約情况設置5個工作日寬限期，意味兩筆境內債仍未正式違約。日前，外電已引述知情人士稱，碧桂園正尋求中債信用增進的幫助，以支付昨日到期的利息，雙方正進行對話。
公告稱，若發行人碧桂園地產未能在寬限期3個工作日內，即不遲於5月13日完成償付其「23碧桂園MTN002」公司債券，中債增將根據《民營企業債券融資支持工具信用增進函》相關約定履行增信責任。碧桂園地產指出，正全力籌措資金，經公司和各方努力，積極籌措資金，盤活抵押資產，盡力於寬限期3個工作日內足額償付利息及寬限期內利息。
此外，內媒「澎湃新聞」從債權人處獲取的文件顯示，融創中國（1918）將就「H融創05」、「H融創07」、「PR融創01」、「20融創02」的兌付方案展期，由原來於6月及9月兌付本息調整至12月兌付。