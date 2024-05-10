碧桂園未按時支付兩筆境內債息

5工作日寬限期 未正式違約

根據公告，「23碧桂園MTN001」及「23碧桂園MTN002」發行金額分別為8億元及9億元，期限均為2年，利率分別為3.8%及3.95%。公告內提及，對未能按期足額償付的違約情况設置5個工作日寬限期，意味兩筆境內債仍未正式違約。日前，外電已引述知情人士稱，碧桂園正尋求中債信用增進的幫助，以支付昨日到期的利息，雙方正進行對話。

公告稱，若發行人碧桂園地產未能在寬限期3個工作日內，即不遲於5月13日完成償付其「23碧桂園MTN002」公司債券，中債增將根據《民營企業債券融資支持工具信用增進函》相關約定履行增信責任。碧桂園地產指出，正全力籌措資金，經公司和各方努力，積極籌措資金，盤活抵押資產，盡力於寬限期3個工作日內足額償付利息及寬限期內利息。

此外，內媒「澎湃新聞」從債權人處獲取的文件顯示，融創中國（1918）將就「H融創05」、「H融創07」、「PR融創01」、「20融創02」的兌付方案展期，由原來於6月及9月兌付本息調整至12月兌付。