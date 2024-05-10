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澳博首季虧損收窄逾九成

【明報專訊】澳門博彩（0880）公布今年首季業績，季內受惠於上葡京除息稅、折舊及攤銷前盈利EBITDA由負數轉正數，加上收益增加推動，虧損收窄91.48%至7400萬元。整體EBITDA按年大增26.9倍，達8.64億元。澳博指出，隨着季內EBITDA大增，將繼續減少債務負擔。

非博彩收益按年大增94%

該集團季內淨博彩收益按年大增74.5%至64.64億元，非博彩收益按年大增94%至4.56億元。在博彩業務方面，貴賓博彩轉碼毛收益按年增長2.2倍，達6.45億元；中場博彩毛收益則按年增長71.9%至57.12億元。以項目劃分，上葡京經調整EBITDA達8800萬元，扭虧為盈。新葡京經調整EBITDA則達5.35億元，按年增長2.43倍；包括回力海立方、葡京、應佔回力酒店及十六浦索菲特酒店等自行推廣項目的經調整EBITDA，則按年增長27.5%至3.34億元；餘下9間衛星娛樂場仍錄得5200萬元LBITDA，按年減少50.5%。

澳博季內資本開支約7300萬元。主席何超鳳表示，集團旗下所有自營物業的博彩及非博彩業績在首季度均錄強勁增長，引證管理層在提升內部投資回報率上，以及團隊在優化客戶體驗上，均取得顯著成效。他們已訂定全年國際大型盛事時間表，策略性地向大眾市場及海外推廣澳娛綜合及葡京品牌，同時為客戶提供更多元化體驗。