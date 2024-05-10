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英倫銀行6度維持利率不變

【明報專訊】英倫銀行連續第6次會議宣布利率按兵不動，將基準利率維持在5.25厘的16年高位。與會委員以7票對2票，議決利率維持不變。投反對票的兩名委員支持減息，較3月會議多了一名，預示英倫銀行逐漸接近就今夏減息達成共識。

多一名委員支持減息

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）稱，對「事情朝正確方向發展感到樂觀」，但在減息前需要「看到更多證據」，表明通脹升幅進一步放緩。貝利透露，英倫銀行預計通脹率將在未來兩個月，回落至「接近2%的目標」。

貝利表示，英倫行銀將衡量不斷更新的數據，6月減息「並非既定事實」，但同時「不能排除此可能」，每次會議都會作出衡量。由於能源價格按年大幅下滑，市場預期英國4月通脹率將大幅回落，甚至跌至低於2%的通脹目標，為英倫銀行帶來減息壓力。

貝利說：「我們可能需要在未來幾季降低利率，令貨幣政策可能比目前的市場定價寬鬆。」根據貨幣市場定價，交易員預期6月減息概率為「五五波」。市場已充分消化8月首次減息0.25厘，以及全年減息半厘的可能。

日央行：或更快加息

另外，日本央行4月的會議摘要顯示，與會委員密切關注日圓貶值導致物價升幅超出預期的風險，提出更快加息的可能「充分存在」。日本4月外匯儲備下降140億美元，很大程度歸因於所持的外國證券價值縮水。由於日本當局疑在4月29日干預匯市，意味結算日在5月1日，因此4月底的外匯儲備數據可能尚未反映干預的影響。

（綜合報道）

[國際金融]