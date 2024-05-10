路透：華為新手機國產率再提高

NAND晶片質素媲美韓美產品

路透社委託了技術維修公司iFixit及顧問公司TechSearch International拆解Pura 70 Pro分析，雖然新機仍有韓國SK海力士生產的DRAM晶片，但華為自行封裝的NAND快閃記憶體晶片，質素已跟韓國和美國主要記憶體生產商的產品相若。相比TechInsights去年對Mate 60所做的拆解分析，當時該款手機仍使用SK海力士的DRAM和NAND晶片。

iFixit表示，Pura 70 Pro採用的麒麟9010晶片組，與Mate 60系列的「麒麟9000s」近似，後者相信由中芯國際（0981）以名為「N+2」的第二代7納米製程技術打造，而9010仍然是7納米製程的晶片，反映近幾個月的技術進展較慢。不過iFixit首席拆解技師Shahram Mokhtari指出，Pura 70國產組件的比例很高，雖然無法提供確切的百分比，但肯定高於Mate 60，這關乎華為的技術自給自足。

（路透社）

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