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政府料救市 泰國樓價穩中向好

【明報專訊】儘管泰國樓市需求減弱，隨着土地、建築材料及人工成本上升，帶動今年首季大曼谷地區一手公寓格價按季升0.5%。泰國房地產資訊中心（REIC）代理主任威猜（Vichai Viratkapan）預期，今年泰國政府將推刺激樓市措施，有望帶動國內置業需求上升，支持下半年樓價穩中向好。

據REIC數據，去年泰國整體住宅成交量按年跌6.6%至36.68萬宗，成交額按年跌1.7%至1.05萬億泰銖，其中一手住宅成交跌幅顯著，去年全年計大曼谷地區一手住宅成交量按年跌22.5%，主要受到去年第四季區內一手住宅成交量按年跌14.5%拖累。威猜表示，去年第四季大曼谷地區樓市出現供過於求的情况，期內一手住宅供應按年增加13%至約3.14萬伙，但同期需求則按年跌14.5%至1.82萬伙，主要是基於去年全年泰國央行加息5次，加上本地經濟增長隨外圍經濟放緩，同時國內通脹推升生活成本，令消費者購買力下降，導致置業需求持續下跌。

去年加息經濟轉弱 打擊置業需求

事實上，泰國去年經濟受出口表現轉差影響，去年經濟增長1.9%，遜於市場預期，其中去年第四季經濟增長1.7%，經濟增速明顯較2022年全年增長2.6%有所放緩。整體經濟增長放緩下，泰國細價樓所受衝擊較大。威猜指出，500萬泰銖以上的住宅需求受經濟的影響較小，但樓價500萬泰銖或以下的中低端市場的需求明顯減弱，以致去年500萬泰銖或以下的一手及二手住宅單位樓價受壓。然而，去年第四季500萬泰銖以下的住宅供應卻有增無減，期內大曼谷地區一手公寓數目按年增16.2%，新增1.56萬伙，其中大部分為300萬泰銖或以下單位，期內增加6588伙，價格介乎301萬至500萬泰銖單位亦增加6056伙。

500萬銖以上住宅受經濟影響較小

當地置業需求下跌，但供應未見減少，推升樓市庫存。再參考REIC數據，截至去年第四季，大曼谷地區待售住宅數目按年增13.7%，達20.99萬伙，合計價值達1.17萬億泰銖，按年增26.7%，庫存單位數量增幅為4個季度以來最高。儘管庫存增加，惟今年首季泰國大曼谷地區一手樓樓價不跌反升，期內整體大曼谷地區一手公寓價格指數升至155點，按季升0.5%，按年升0.2%，若僅計當中的曼谷市中心樓市，期內一手公寓價格指數為157.7點，按季升0.3%，按年微升0.01%，而曼谷市中心周邊地區一手公寓價格指數按季升1.4%，按年亦升1.2%，至143.2點，為整體大曼谷地區中樓價升幅最大區域。

庫存增加 大曼谷一手樓價不跌反升

對於今年首季大曼谷地區一手樓價趨升，威猜指出，新盤售價上升，並非受到需求增加帶動，而是由於土地、建築材料及建築工人薪酬等成本持續上升，使發展商不得不將部分成本轉嫁予置業人士，儘管近月置業需求下降，令不少發展商推售新盤時需進行促銷活動，由於相關促銷活動以送贈禮品為主，並未對新盤價格構成下行壓力，反之隨着促銷活動逐步消化庫存，對一手公寓價格有一定支持，預期泰國政府將於年內推出刺激樓市措施，將有助於置業需求回升，支持下半年樓價穩中向好。

除當地需求外，近年港人對泰國物業的需求也有所增加，以致不少泰國新盤也選擇來港展銷，曼谷的The Livin Phetkasem是其中之一。項目毗鄰Phasi Charoen站，鄰近大型商場，項目佔地約1.44萬平方米，共設兩座，合共提供2167伙，可選戶型包括開放式、一房至兩房單位，實用面積由258至592方呎不等，屬永久業權，會所設備包括游泳池、小型足球場、空中花園、小型電影院、健身房等，售價約46餘萬元起。

劉敬華

[環球樓市]