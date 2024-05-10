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直擊HONOR坪山研發中心及智能工廠 揭秘鷹眼捕捉動態影像

【Presented by：WAW Creation】智能手機已成為現代人類日生活不可缺少的一部分，功能日漸「博而精」而業內競爭亦相當激烈，大浪淘沙，要站穩腳步並不容易。

於2013年創立的HONOR榮耀（下稱HONOR），強調要以創新、品質和服務作為綱領，堅持研發及持續投入前瞻性技術；目前員工超過13,000名，其中逾60%是研發人員，在全球擁有7個研究中心。HONOR現已進入100多個市場，與全球數百家運營商和零售商合作。更重要的是，其產品亦更已獲得市場的認可，據IDC報告，今年中國市場第一季度的HONOR市場份額達17.1%，位列第一。

日前該公司便安排多地媒體到訪HONOR位於深圳坪山的影像實驗室、智能製造工廠、創新實驗室等，揭秘熱門手機HONOR Magic6 Pro及HONOR Magic V2等旗艦科技的研發和生產。

【Presented by：WAW Creation

 

重視研發 生產線自動化 28.5秒生產一部智能手機

透過是次到訪實驗室和工廠，可以發現HONOR的成功離不開研發方面的投入。據悉2021-2023年期間，其每年的研發投入持續增長，連續三年高於銷售收入的10%，並在AI單項技術上的投入已經超過100億元人民幣。目前，HONOR在全球擁有7個研究中心，超過100個創新實驗室，超過60%的員工是研發人員，保證了對創新研發的專注和投入。還有，在生產方面，HONOR生產線的自動化程度亦超過85%，平均每28.5秒即可製造一部智能手機。

 

解密「DxO Camera、Selfie影像」雙第一

當然，這次最大的收獲，還是對HONOR Magic系列搭載的AI鷹眼系統有更多的認識。據悉HONOR早已洞察到消費者日漸增長的動態影像需求，並基於HONOR Image Engine的設定，多維度實現了行業最快速的抓拍，加上輔助智能AI技術，實現目前「DxO Camera、Selfie影像」雙第一的佳績。

據筆者在現場了解，為了實現AI鷹眼相機技術，HONOR影像實驗室進行了複雜的定性和定量實驗，通過引入全場景自動攝影測試系統，多維度復現複雜測試場景，確保HONOR Image Engine能夠針對多元環境得到優化。當然，HONOR自主開發專項抓拍測試設備，也是HONOR Magic6 RSR 激光雷達陣列對焦系統能夠領先行業的重要原因。

此外，HONOR還將數十個日常場景搬進實驗室，還原用戶真實生活使用，如咖啡廳、商場、書店等，在數據測試基礎上，進行真實環境模擬，為消費者提供最佳體驗。

 

創新材料與新結構工藝

在是次的探訪中，HONOR還揭秘了Magic系列領先的材料及結構工藝創新。例如HONOR Magic6 Pro 顯示屏所採用的全新二代納米微晶玻璃，晶體密度提高50％，其抗跌能力提升10倍，更獲得全球首個瑞士SGS多場景金標五星抗跌耐摔認證。

此外，Magic系列採用的青海湖電池技術也升級到了第二代，純硅材料理論克容量約為石墨材料的10倍，HONOR首次將硅碳材料引入手機行業中作為電池，僅需用2.72mm的超薄電池便可容納5000mAh電量，做到如卡片一樣的纖薄手感。包括此前發布的HONOR Magic摺疊屏系列，也是沿用青海湖電池技術，使摺疊屏手機在維持電池及機身纖薄的前提下，也能提供最大續航力。

 

 

2024首季中國手機市場份額 HONOR以17.1%居首

日前國際數據公司（IDC）發布《2024年第一季度中國手機市場跟蹤報告》。據報告顯示，在第一季度，HONOR的市場份額達17.1%，同比增幅達13.2%，位列第一。

IDC 分析師指出，HONOR在 600 美元以上的高端市場份額有明顯提升，出貨量同比增幅高達 123.3%，該增長主要受益於HONOR Magic6系列及HONOR Magic摺疊屏系列。

與其同時，在過去的一年，HONOR在海外市場也同步快速增長，增速超過200%。截至2024年第一季度，HONOR已經進入100多個市場，並在歐洲、中東、拉美、馬來西亞等多地市場已經成為排名Top 5的品牌之一。

 

 

重視社會責任 邁向碳中和

眾所周知，HONOR在科創研發上不遺餘力，但同時也沒有忽略企業的社會責任。在環境、社會和企業管治（ESG）方面同樣訂立了短中長期策略。據了解，該公司於2021年就成立了以管理層為核心團隊的ESG委員會，聚焦綠色環保、科技向善、供應商CSR、員工發展、隱私安全、青年賦能、負責任治理大方向開展工作，力求實現企業的可持續發展。

致力2045年實現運營碳中和

據HONOR 全球首席營銷官郭銳透露，迄今為止，HONOR已成功減少了3,861噸有害物質和材料的使用量，回收了超過1,785噸電子垃圾。目前，HONOR正致力於到2045年實現減少88%的碳排放量，實現100%可再生能源的使用，並實現碳中和運營，其中包括到2035年減少36%的碳排放。

 

 

探索攝影的魔力﹕AI驅動專業級鷹眼相機系統作品欣賞

因應運動攝影的普及和人工智能（AI）的重要性不斷增加，智能手機製造商已經加強投入資源來提高拍攝速度和圖像清晰度。HONOR早已加強步伐，通過將AI技術融入智能手機攝影，並對硬件和軟件進行重大升級，致力於將專業級攝影能力帶到智能手機中，使用戶能夠以卓越的清晰度捕捉令人振奮的運動時刻，以令人驚嘆的細節保存這些瞬息萬變的畫面。

全新的HONOR Magic6 Pro所帶來的運動攝影算法，使攝影師能夠輕鬆捕捉到具有自然背景虛化效果的人像照片，即使在快速移動的場景中，效果也可媲美光學鏡頭。在算法的支持下，相機能夠捕捉多幀影像並將它們融合成一張圖片，在最終輸出之前專業地優化人像和背景幀。通過快速、準確的對焦和運動檢測，該算法以清晰細節捕捉移動影像的畫面。通過雙目深度估計和運動人像分割，用家可利用廣角鏡頭和遠攝鏡頭同時對背景進行精確調整，實現自然的背景虛化效果。最後，圖像經校正並將多幀圖像拼接在一起，提供逼真的光線和陰影信息，造就準確的景深關係。在保持細節、速度和背景虛化效果的同時，為智能手機攝影師提供專業級的圖像輸出。

 

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