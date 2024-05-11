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港股飈425點撲19000 港交所漲8% 憧憬北水或免股息稅 內銀中資電訊炒起

【明報專訊】受內地當局考慮港股通股息稅減免傳聞刺激，港交所（0388）昨日大升7.6%成為藍籌升幅王，並刺激一眾高息股、內地券商股及有望受惠的「中特估」受到追捧。獲大行看好的建設銀行（0939）成交高達104.8億元，成為昨日成交額最大股份，帶動恒指連升兩日兼挑戰19,000點，收報18,963點，升425點或2.3%；國指收報6718點，升158點或2.4%，與恒指齊創9個月新高，表現在亞洲區股市稱冠。大市成交金額亦比周四升38%，至約1710億元，見約10個月新高，多達12隻股份成交額超過30億元。北水流入佔大市成交3.8%，為3周最高，而淨流入金額達65億元。

憧憬減免稅收刺激交投而受惠的港交所，昨日股價最高見287.4元，收市升7.6%或20.2元，至285.8元，見近半年高位，兼升穿250天線即約275元（見圖），為去年9月以來首次升穿該水平，見另一個技術牛市信號。若由今年4月股價低位212.2元計，股價更累升約35%，昨天成交額逾60億元，罕見地打入活躍交投榜三甲。瑞銀發表報告表示，若傳聞落實，預測港股日均成交額將增約4%，但只推升交易收入約2%，將港交所目標價維持在262元，評級「中性」不變。

瑞銀料港股日均成交僅增4%

市場亦炒AH股股息率差距收窄，內銀股受到追捧，建設銀行升6.8%至5.64元，郵儲銀行（1658）和農業銀行（1288）分別升6.2%和5%至4.47元和3.74元。在中特估中，「三桶油」升幅介乎2.9%至5.4%，中國移動（0941）升4.8%至74元，中國電信（0728）升約3.5%至4.47元。內地券商股亦受帶動，中金公司（3908）升4.8%至10.4元，中國銀河（6881）升4.7%至4.43元，內險股中國太保（2601）和中國再保險（1508）分升8.1%和7%至19.66元和0.61元。

若落實減免 H股息率回報勝A股

摩根大通報告表示，減免稅收若落實，AH股稅後收益率差距拉大，將有利銀行股，預計建行最受惠，因其A股股息回報5.7％，但H股股息回報8.3％，股息差達2.6個百分點；農業銀行、中國銀行（3988）及工商銀行（1398）的H股與A股股息差各為1.8、1.8及1.9個百分點。里昂亦相信H股銀行股將成為主要受惠者，看好建設銀行及工商銀行。內房股昨日亦爆上，11隻內房股升幅超過20%，世茂集團（0813）升60%，至0.96元，成交額大增至約10.6億元，華南城（1668）及珠光控股（1176）分別升44.6%和30%，成交額均逾2億元。

分析：留意下周騰訊阿里季績

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股處資金市，升市因恒指市盈率不足10倍，遠低於美股日股印度股市的逾20倍水平，加上傳聞減免港股通股息稅，促使亞太區資金及北水湧入港股。他指留意下周科技龍頭股如騰訊控股（0700）和阿里巴巴（9988）等公布季度業績，或成股價再起動的催化劑。

明報記者