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平保減持匯控套3.9億 消息：鎖定收益

【明報專訊】港交所（0388）股東權益披露顯示，中國平安（2318）在5月7日沽出564.88萬股匯控（0005），每股均為69.31元，套現3.92億元，持有股權由8.01%降至7.98%，是2017年12月平保持有匯控逾5%需作披露以來，首次觸發因減持超過整數百分點須披露。但最新持有股數，相對2020年9月上一次增持後持有股數減持逾1.5億股。匯控近日曾升穿70元，見2018年8月以來新高，接近平安資管人士稱，平保投資匯控近10年，目前股價屬合理價位鎖定部分收益。

匯控昨日收報68元，上升0.44%。平保主要通過港股通買入匯控股份。數據顯示，經港股通持有的匯控股份，在8日和9日分別較上一日減少747.8萬股和519.28萬股，估計平保早於周一已沽匯控。平安資管表示，匯豐是該行長期財務投資，匯豐在亞洲一直保持了獨特的競爭優勢，對其長期發展有信心。

持15億股 較2020年少1.5億股

2020年9月，匯控受疫情、禁止派息和中美地緣政治影響，股價跌穿30元，平保平以28.29元買入1080萬股，增持股權至8%成為最大股東。昨日披露減持後，平保持有不足15.03億股，較2020年9月累減約1.52億股，目前緊次貝萊德為匯控第二大股東。

過去市傳平保不滿匯控過去10年表現，加上英倫銀行因疫情要求匯控取消派息，自2022年起多次與匯控管理層會面推動改變亞太區業務結構。平保翌年公開支持分拆亞太區業務，惟由小股東提出的議案在去年股東會被大比例否決。接近平安資管人士稱，平保過去數年積極推動匯豐戰略轉型，匯豐經營持續改善，平保得到豐厚財務回報。

此外，彭博社引述消息指出，匯控與渣打（2888）及其他英國企業游說政府，在英國最新「外國影響登記制度」，不要將中國列入最嚴格風險類別，否則只要與被認為由中國政府控制的企業有業務活動，英企或須公開申報，銀行認為會對業務造成阻礙。