moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

有大型銀行傳停內地客按揭申請

【明報專訊】昨日市傳有大型銀行通知地產代理，暫停接受無香港身分證的內地客按揭申請。政府於今年2月「撤辣」，令內地客買家積極赴港買樓，有市場人士分析指港銀於審批按揭時需進行認識你的客戶（KYC）程序，以確保銀行利益及符合監管要求，但較難審核內地客所提供的內地入息證明文件，加重銀行審批按揭申請的工作。有按揭代理表示，據悉有關個別銀行非「一刀切」暫停，視乎個案是否能確定符合審批要求。

中原：非「一刀切」 視乎個別申請

中原按揭董事總經理王美鳳表示，據悉有關個別銀行並非「一刀切」暫停接納內地客戶的按揭申請，而是需按個案視乎是否能確定符合審批要求。她解釋，港銀較難確認內地客的入息證明文件，亦並非如港人一樣可於信貸資料庫查閱其信貸紀錄及債務狀况，導致銀行最近在處理內地客戶按揭申請的時間有所延長，出現審批「塞車」。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，除非內地客本身在港已有資產，或在港有工作及支取本地薪金，否則需提供證明如何將內地資產和收入，合法轉移至香港的供款渠道，他提醒內地客宜向兩至三間銀行申請按揭，避免因個別銀行拒批而延誤交易。

王美鳳續表示，現時銀行之間的樓按取態有所不同，對於不同客戶或物業類別的積極程度也有分別，例如有個別銀行現階段暫停接受村屋、唐樓，高樓齡物業的按揭申請。她建議，內地客可於入市前先多做預備工夫，了解按揭審批要求、入息文件是否獲接納及現有銀行選擇等。

政府「撤辣」後，新盤內地客買家比例見增長。仲量聯行曾於3月發布的《香港住宅銷售市場綜述》表示，新盤內地客買家比例由去年10月「減辣」前低於五成，升至今年3月錄得約七成。