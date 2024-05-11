有大型銀行傳停內地客按揭申請

【明報專訊】昨日市傳有大型銀行通知地產代理，暫停接受無香港身分證的內地客按揭申請。政府於今年2月「撤辣」，令內地客買家積極赴港買樓，有市場人士分析指港銀於審批按揭時需進行認識你的客戶（KYC）程序，以確保銀行利益及符合監管要求，但較難審核內地客所提供的內地入息證明文件，加重銀行審批按揭申請的工作。有按揭代理表示，據悉有關個別銀行非「一刀切」暫停，視乎個案是否能確定符合審批要求。
中原按揭董事總經理王美鳳表示，據悉有關個別銀行並非「一刀切」暫停接納內地客戶的按揭申請，而是需按個案視乎是否能確定符合審批要求。她解釋，港銀較難確認內地客的入息證明文件，亦並非如港人一樣可於信貸資料庫查閱其信貸紀錄及債務狀况，導致銀行最近在處理內地客戶按揭申請的時間有所延長，出現審批「塞車」。
星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，除非內地客本身在港已有資產，或在港有工作及支取本地薪金，否則需提供證明如何將內地資產和收入，合法轉移至香港的供款渠道，他提醒內地客宜向兩至三間銀行申請按揭，避免因個別銀行拒批而延誤交易。
王美鳳續表示，現時銀行之間的樓按取態有所不同，對於不同客戶或物業類別的積極程度也有分別，例如有個別銀行現階段暫停接受村屋、唐樓，高樓齡物業的按揭申請。她建議，內地客可於入市前先多做預備工夫，了解按揭審批要求、入息文件是否獲接納及現有銀行選擇等。
政府「撤辣」後，新盤內地客買家比例見增長。仲量聯行曾於3月發布的《香港住宅銷售市場綜述》表示，新盤內地客買家比例由去年10月「減辣」前低於五成，升至今年3月錄得約七成。