紛美大股東提全購 與管理層續角力 股價升21% 新巨豐委親信任非執董遭否決

新巨豐全購要約固然有機會增持股權增加話事權，分析指全購要約的另一作用，是建議公布後紛美再增發股份攤薄股權的能力即被凍結。紛美如何招架，勢引起各方關注。

新巨豐望藉全購增話事權

直至截稿前，紛美未見作出公告回應有關收購要約，只發出公告指出，新巨豐一方建議提出委任溫嘉旋入局的動議，遭出席股東51.05%反對。新巨豐再派員入局之議落幕，旋即轉到股場交鋒。

內地媒體報道今次新巨豐提出要約之議形同「蛇吞象」，但是新巨豐市值達37.51億元人民幣，亦獲其股東之一的伊利集團（滬：600887）持股，實力已非同凡響。是次新巨豐出價每股2.65元，已經鎖定在2023年向怡和策略購入紛美股份同價，並言明不加價，最終若獲全數持股股東接納，出價只27.29億元。

紛美不能發新股攤薄股權

現時市場正待紛美刊發公告及正式回應文件，料此前多次新巨豐與紛美管理層交鋒的往績來看，一般料提反對居多。

新巨豐以大股東身份多次派員入局未能成事，但是今次提出全購後，既可待股東接納要約，其亦可以按例在市場增購股份。

有分析認為，紛美早前完成向另一乳業巨頭蒙牛（2319）管理的合伙企業配股，新巨豐經歷股權遭攤薄，今次提出要約後，按例上市公司不能夠做任何發新股阻撓要約，間接爭取了時間阻擋上市公司攤薄股權的行動，因此一石二鳥。新巨豐在內地的公告更指出，其今次要約，目的是藉此拓展海外市場。究竟新巨豐在紛美有何新大計不得而知，但是要約當前，有否大計其實已屬次要。