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吉利旗下極氪美上市 定價21美元

【明報專訊】吉利汽車（0175）公布，旗下極氪每股美國存託股票（ADS）的初步發售價定為21美元，發行2100萬股，佔擴大後股本約8%，集資額約4.41億美元（約34.4億港元）。

發行2100萬股 集資34億

極氪以每股定價21美元發行2100萬股，相當於已發行股本約8%，而每份ADS相當於10股極氪股份。另外根據超額配股權，包銷商將擁有購股權可購買最多額外315萬股ADS，若行使後總數將增至2415萬股，相當於已發行股本約9.1%。意味行使購股權後，極氪總集資額將由4.41億美元增至5.07億美元（約39.7億港元）。吉利汽車日前已表示認購極氪最多3.2億美元ADS，換言之該公司至少買入約63%發售股份。

極氪預計周五在紐約證券交易所開始交易，交易代碼為ZK。所得款項擬定用途中，約45%用於開發的電動車技術並擴大產品組合，約45%用於銷售及營銷，以及擴大極氪集團的服務及充電網絡，約10%則用於一般公司用途。

另一方面，吉利汽車董事會宣布安聰慧已辭任執行董事、董事會可持續發展委員會成員及主席，自昨日（10日）起生效，以專注其擔任極氪的董事及行政總裁，並防止公司與極氪的核心管理層重疊。

同時，該公司續稱，執行董事淦家閱已接替安聰慧，獲委任為可持續發展委員會主席。