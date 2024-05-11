WSJ：美擬向華電動車徵100%關稅 中國電池太陽能設備或同遭開刀

除了向電動車等關鍵行業開刀，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周三亦以國家安全為由，強調美國政府不排除對中國採取「極端行動」，禁止中國生產的聯網汽車（connected vehicles）進口。面對美國政府接連發出威脅，本港上市的電動車股昨普遍逆市下滑（見表）。受減息預期推動，美股三大指數早段向上，道指升逾百點，料將連續第8個交易日上漲。

中國外交部：濫用程序 錯上加錯

彭博社稱，即將公布的新關稅，似乎是對時任總統特朗普於2018年實施的301條款關稅進行審查的結果。特朗普政府利用貿易法的301條款，於2018和2019年對華進口商品加徵關稅。拜登政府此後維持大部分關稅，並以國家安全為由增加出口限制，禁止先進半導體及其製造設備對華出口。彭博社稱，新關稅措施可能會延後公布，但這仍將會是拜登在對華經濟競賽中的重大舉措之一。

對於美國準備對華徵收新關稅，中國外交部發言人林劍昨表示，美國上屆政府對華加徵301關稅，嚴重干擾中美正常經貿往來，已被世貿組織裁定違反世貿規則。美方不但不糾正錯誤做法，反而繼續將經貿問題政治化，濫用所謂301關稅覆審程序，要進一步增加關稅，是「錯上加錯」。中方將採取一切必要措施，捍衛自身權益。

安本投資總監Xin-Yao Ng稱，潛在的新關稅肯定會導致投資者暫停購買可能面臨風險的股票，並指內地電動車電池龍頭寧德時代（深：300750）等綠色科技品牌已限制在美國的業務。

彭博社稱，新關稅對中國企業的即時影響可能不大，因為中國大多電動車巨頭早已因為美國的汽車關稅而被排除在美國市場之外。至於中國的太陽能產品多數透過第三國向美國出口，美國方面正尋求對這些貿易也徵收更高的關稅。美國貿易代表戴琪上月預計，自2022年以來對價值逾3,000億美元的中國商品進行的關稅評估，「快將」得出結論。

拜登特朗普爭相表現對華強硬

隨着美國11月總統大選臨近，拜登與共和黨的競爭對手特朗普都在爭相表現出對華的強硬立場。例如特朗普承諾，若再次入主白宮，將對所有中國商品徵收60%關稅。與此同時，拜登政府呼籲大幅提高來自中國的鋼鐵及鋁產品的關稅，並正式啟動對中國造船業的調查。不過市場認為對鋁鋼上調關稅圖具象徵意義，因為中國向美國出口這兩種金屬的數量很少。

除了對華加徵關稅，美國商務部透露，財政部今年底可望完成制定針對美國企業赴華投資的限制措施。去年8月，拜登簽署行政命令，要求財政部制訂措施，限制美國資金向中國的半導體、量子資訊技術及AI系統領域進行投資，以限制中國技術的發展。

（綜合報道）

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