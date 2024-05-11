新iPad廣告被指摧毁創意 蘋果道歉

【明報專訊】蘋果就最新iPad Pro廣告陷入宣傳災難罕有地道歉。這輯由行政總裁庫克（Tim Cook）上載的廣告，描繪樂器、電視、遊戲機、攝影鏡頭、油漆罐及其他創作工具統統被壓毁，最終被iPad Pro取代的情景，以強調新版iPad Pro的纖薄機身擁有強大功能，卻在社交媒體負評如潮。大量網民在庫克的貼文指摘蘋果摧毀了「美麗的創意工具」及「人類創造力和文化成就的象徵」。英國男星曉格蘭特（Hugh Grant）亦批評，該廣告宣揚「摧毁人類體驗」。蘋果為此罕有地道歉，並表示不會按計劃在電視播放該廣告。
《金融時報》引述產業媒體報道，這個全長約1分鐘的廣告，由蘋果創意團隊內部製作。部分廣告行業高層認為，這輯廣告反映蘋果的失誤，相比以往在「蘋果教主」喬布斯帶領下，蘋果透過廣告吸引消費者的能力備受讚賞。蘋果負責營銷傳訊的副總裁Tor Myhren發聲明稱，「創造力是蘋果的基因，設計能夠啟發全球創造力的產品對我們極為重要」。他承認該影片「沒有達到目標」，「我們感到抱歉」。
Inkling Culture創意總監Christopher Slevin將iPad新廣告，與蘋果為第一代Macintosh電腦推出的著名《1984》廣告進行對比。《1984》描繪代表蘋果電腦的女運動員，從「老大哥」掌管的單一世界拯救人類。Slevin指，蘋果的iPad廣告本質上變成《1984》廣告中要摧毀的東西。