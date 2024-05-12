內地上月CPI升0.3% 勝預期

匯豐：內地消費保持韌性

撇除能源和食品價格，4月核心通脹按年升0.7%，較3月增幅擴大0.1個百分點。食品價格在內地通脹有較大佔比，4月按年跌2.7%，影響CPI下降0.49個百分點。非食品價格按年升0.9%，較上月擴大0.2個百分點，帶動CPI升0.77個百分點，其中能源價格上升3.6%，扣除能源的工業消費品價格升0.4%，較3月擴大0.3個百分點。服務價格升0.8%，幅度與上月相同。

匯豐報告指出，通脹按月上升，顯示內地消費保持韌性，清明節和勞動節長假旅遊消費回升超過疫前水平，帶動4月旅遊物價按年上升4.1%。不過內地電動車減價持續，新能源小汽車和燃油小汽車價格，分別按年跌6.5%和4.8%，而通訊工具、家用電器物價亦保持通縮，按年下降2.9%和0.3%，匯豐認為有需要進一步擴大對消費品需求，近月消費品升級政策，應可為耐用消費品需求提供幫助。

4月工業生產者出廠價格（PPI）按年跌2.5%，差過市場預期2.3%跌幅，維持2022年10月以來的跌勢，不過跌幅較3月時的2.8%收窄，按月下降0.2%，較3月擴大0.1個百分點。匯豐指PPI按年跌幅收窄，主要是上游行業收縮緩和，但房地產疲弱，建材及非金屬類價格按年仍跌8.5%。

上月PPI按年跌幅收窄

彭博經濟研究指出，與消費品相關的PPI價格延續跌勢，在可見未來消費品PPI對CPI通縮壓力不會減弱，CPI略有回升但仍接近零水平，通縮風險緩解但未完全消除，經濟需進一步刺激。