內地首4月社融規模增量遜預期 上月首見負增長

4月社融負增長，主要來自政府債券淨融資在4月縮減1000億元，被視為影子融資的項目收縮3890億元。4月對實體經濟發放的人民幣貸款增量為3300億元，較去年同期減少約1131億元。仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟認為，政府將發行超長期特別債務，4月政府發債波動料會在5月和6月彌補，而人行要求避免金融體系出現資金閒置，當局縮減影子融資以防範風險。

截至4月底，廣義貨幣供應（M2）餘額按年增長7.2%，低於市場預期的9.3%，狹義貨幣（M1）供應餘額按年降1.4%，為2022年1月來首錄跌幅。官媒《證券時報》引述專家指M1、M2增速按月下跌，主要受多部門規範資金空轉等影響，部分資金從存款分流到理財，實體經濟資金供給沒出現根本變化。

此外，今年首4個月新增人民幣貸款10.19萬億元，少於市場預期的10.37萬億元。單計4月為7300億元，較去年同期多增112億元，其中住戶貸款減少約5166億元，企業貸款則增加8600億元。人行上周五發表貨幣政策報告，指出由於信貸結構改善，新興行業獲得更多支持，因此較慢信貸擴張仍足以支持經濟，不應單看過去數月的信貸增速。

分析：人行或提前下調1年期LPR

彭博經濟研究認為，人行過去向銀行注入流動性，鼓勵貸款支持經濟，但未能吸引企業和住戶貸款，預料政府將加強對消費和地產支持。該行估計信貸很快恢復增長，人行或提前1個月，於本月下調1年期貸款市場報價利率（LPR）。