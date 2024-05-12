moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內地首4月社融規模增量遜預期 上月首見負增長

標籤：經濟

【明報專訊】人民銀行昨公布的4月貸款數據差過預期，首4個月社會融資規模增量累計12.73萬億元（人民幣，下同），少於市場預期的13.9萬億元，按年減少3.04萬億元。單計4月社融實際負增長2000億元，為現行社融統計範圍在2017年實施以來，單月社融增量首次負增長，顯示期內融資活動收縮，資金從實體經濟收回到金融體系。

4月社融負增長，主要來自政府債券淨融資在4月縮減1000億元，被視為影子融資的項目收縮3890億元。4月對實體經濟發放的人民幣貸款增量為3300億元，較去年同期減少約1131億元。仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟認為，政府將發行超長期特別債務，4月政府發債波動料會在5月和6月彌補，而人行要求避免金融體系出現資金閒置，當局縮減影子融資以防範風險。

截至4月底，廣義貨幣供應（M2）餘額按年增長7.2%，低於市場預期的9.3%，狹義貨幣（M1）供應餘額按年降1.4%，為2022年1月來首錄跌幅。官媒《證券時報》引述專家指M1、M2增速按月下跌，主要受多部門規範資金空轉等影響，部分資金從存款分流到理財，實體經濟資金供給沒出現根本變化。

此外，今年首4個月新增人民幣貸款10.19萬億元，少於市場預期的10.37萬億元。單計4月為7300億元，較去年同期多增112億元，其中住戶貸款減少約5166億元，企業貸款則增加8600億元。人行上周五發表貨幣政策報告，指出由於信貸結構改善，新興行業獲得更多支持，因此較慢信貸擴張仍足以支持經濟，不應單看過去數月的信貸增速。

分析：人行或提前下調1年期LPR

彭博經濟研究認為，人行過去向銀行注入流動性，鼓勵貸款支持經濟，但未能吸引企業和住戶貸款，預料政府將加強對消費和地產支持。該行估計信貸很快恢復增長，人行或提前1個月，於本月下調1年期貸款市場報價利率（LPR）。