彭博：蘋果OpenAI近達協議 iPhone將用ChatGPT

蘋果計劃6月舉辦年度全球開發者大會，若趕及在大會舉行前與OpenAI達成協議，屆時將能夠提供聊天機器人服務。彭博早前指蘋果計劃推動發展人工智能，包括通過在配備自行發展處理器設施的數據中心內，為用戶提供人工智能功能服務。蘋果行政總裁庫克早於去年表示，個人使用OpenAI的ChatGPT，但補充有許多問題需要解決。

此外，OpenAI搶在Google於周二舉行開發者大會前，於周一直播公布產品更新。路透曾在周四引述消息指出，OpenAI計劃推出人工智能搜尋產品，或加劇與搜尋引擎龍頭Google的競爭。

OpenAI周一直播產品更新

不過，OpenAI創辦人兼行政總裁Sam Altman周五在社交平台表示，直播並非推出GPT-5或搜尋引擎，他們努力開發人們會喜歡的新產品。消息刺激Alphabet（美：GOOGL）股價回升，跌幅由最多2.22%到收市收窄至0.77%。