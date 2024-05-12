美股三大指數距收市高位不足1%

【明報專訊】美國將於下周二及周三，公布影響利率走勢的4月生產者物價指數（PPI）及消費物價指數（CPI），美股三大指數在上周五表現各異，標指升0.2%，收報5222點；道指上周五升0.3%，收報39,512點；納指跌0.03%，至16,340點。全周計算，道指升2.2%，標指和納指分別升1.9%和1.1%，三大指數距歷史收市高位不足1%。