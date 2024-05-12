IMF世貿經合組織 看好今年貿易 料全球增速至少按年增1倍

明報記者 鄭智文

綜合報道：《金融時報》、路透社

地緣政局發展成兩大貿易圈

近數月IMF、WTO、OECD先後發布經濟預測，三方均看好全球貿易。OECD預測，全球商品及服務貿易今年擴張2.3%，明年加快至3.3%（見圖1），均比去年增速1%加快1倍至2倍。IMF最樂觀，預測今年全球貿易量按年回升3%，明年再升3.3%，比去年增速0.3%大幅加快，但不足以重返疫前2006至2015年間的平均增速4.2%。WTO未有披露對服務貿易的預測，但指去年世界商品貿易量按年跌1.2%，預期今年反彈2.6%，明年漲3.3%。

近期歐盟兩大龍頭國的貿易均見改善，法國3月出口按月增長2.9%，將貿易赤字收窄至3年來最小；德國3月出口按月增長0.9%，進口升0.3%；首季出口按季反彈3.2%，進口漲1.7%。貝倫貝格銀行經濟師Salomon Fiedler形容，歐元區外國貿易反彈的迹象已較預料中早出現，尤其出口。

WTO預料，今年全球對貿易商品的需求主要由非洲、亞洲兩大地區支撐，非洲進出口今年更會跑贏全球，料全年進口量按年升4.4%，出口量升5.3%；另料亞洲今年進口量按年升5.6%，出口量升3.4%。其他地區今年進口量料持續疲弱，WTO預測北美、中東各增1.0%與1.2%，歐洲增長0.1%。

OECD：中國以至東亞將成主要動力

OECD首席經濟師Clare Lombardelli表示，周期性復蘇帶來很多增長，貿易亦隨廣泛經濟而增長，當中中國以至東亞將成經濟活動的主要動力。首季全球貿易改善，已帶動歐盟大型經濟體按季增長0.3%，為一年半以來最強勁；中國4月外貿亦報捷，按美元計，出口總值按年增長1.5%，進口總值增長8.4%，均勝市場預期，兼扭轉3月頹勢。

匯控（0005）主席杜嘉祺上月表示，要判斷全球貿易是否持續復蘇為時尚早，但有迹象顯示貿易周期見底，該行近期亦將今年全球貿易額按年增速由1.8%上調至2.5%，明年續有3.4%增長。IMF首席經濟師Pierre-Olivier Gourinchas同樣審慎樂觀，指全球經濟離衰退很遠，軟着陸在望，惟其增長及貿易仍較歷史平均數弱。

WTO：地緣政局未持續推進「去全球化」

據WTO分析，去年全球商品貿易量跌1.2%，貿易額跌多達5%，主因是能源昂貴、通脹高企，非能源出口國的歐洲國家貿易進口量尤低。能源價格取決於地緣政局，三大組織均憂慮局勢會損害往後的全球貿易增長。

IMF與WTO都點名提及紅海危機，IMF憂慮局勢可能會延長貨幣緊縮政策，稱軟着陸之路不會容易；WTO認為，紅海危機至今影響相對有限，汽車、化肥、零售等行業已經吸納了影響，地緣政局亦未有持續推進「去全球化」。

杜嘉祺的觀點與WTO相近，形容比起「去全球化」，現時是「再全球化」，全球供應鏈正重塑，例如亞洲區內的經濟整合。他指出，地區發展受惠於貿易協定，如《區域全面經濟伙伴協定》（RCEP）等，亞洲與中東之間聯繫加深，為兩地帶來商機。

西方跟中俄貿易圈跨圈貿易顯著跌

俄烏戰爭是「貿易碎片化」其中一個契機。IMF比較過西方貿易圈與中俄貿易圈於戰爭前後的增長差距，跨圈貿易增長於戰爭爆發後減少約5個百分點，同圈貿易增長則減少約2.5個百分點（見圖2），其中化學品及機械範疇尤其明顯；該範疇的跨圈貿易增長戰時較戰前的減幅，比同圈多出4個百分點，反映俄烏戰爭重挫跨圈貿易。IMF擔心貿易碎片化繼續的話，例如部分國家就貿易施加限制，規模經濟的效益會大幅減少。

WTO亦不看好貿易碎片化，其總幹事Ngozi Okonjo-Iweala將其形容為風險，主張強韌的供應鏈與穩固的多邊貿易框架才能推進全球貿易復蘇。

WTO首席經濟師Ralph Ossa補充，部分政府懷疑貿易的好處，有意將生產線搬回本土，並改與友好國家貿易。他指出，全球兩大航線巴拿馬運河、蘇伊士運河各有阻滯，前者淡水不足，後者貨船迴避，對貿易前景均屬下行風險。

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