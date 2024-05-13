學者：日美合作提升質素 串流平台帶動增長

劉正亦提到，於全球化的推展底下，日、美於動畫及電影影視作品合作亦較以前更為融合，令其作品質素提升，有助日本動畫市場於全球擴張。「以前《Super Mario》於美國亦拍過（電影）真人版，效果很差……（現時）日、美團隊合作相當純熟，出來的效果像《One Piece》（指Netflix改編真人版影集），更加做到適合西方觀眾的口味。」他亦提到，網上串流平台持續加入對動畫投資，亦帶動對日本動漫產值全球增長。

日本動畫授權合約數目 港排第6

羚邦（2230）集團主席、執行董事兼行政總裁趙小燕亦認為，科技為主要推動日本動畫於全球市場規模增長的因素，而羚邦業務增長亦為grow of technology（受科技所推動），「舊時社會只得free TV（免費電視），香港的動畫需求不多，現時市場主導為OTT（串流平台）或VOD（即選即播）……由free TV、到paid TV（收費電視）、到satalite TV（衛星電視）、 到串流平台。」

日本動畫協會於報告亦提到，2022年全球日本動畫授權合約達2.29萬份，當中商品授權合約達1.59萬份。按國家及地區計，台灣、中國大陸及韓國分別居首3位，香港則以469份排第6位（見圖2）。趙小燕稱，「舊時每一日已和同事說『商品授權即為生活化』，由早上起牀食cereal（穀物片早餐）、喝的朱古力奶，都有你（喜愛）的character（動畫角色）。」