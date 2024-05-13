建銀國際：中芯跑贏大市 目標價22.5元

1970年代先後在美國取得電腦系學士及石油工程碩士、過去半世紀曾在中美多家石油企業工作，近年專門研究晶片的高級工程師鄺社源，在《Money Monday》第417期（去年9月25日出版）封面故事專訪中指出，21世紀是數碼世紀，晶片成為推動經濟增長的必需品，中國在近年每年進口晶片開支高達3000多億至4000多億美元，已高於進口石油開支，預料未來中國將逐步在晶片走上自主創新、減少進口。

鄺社源當時認為，在全球晶片下游、即以光刻機切割晶圓、晶片代工生產行業，台積電（美：TSM）在高端晶片代工行業已佔有非常明顯的領先地位。而可以留意的是，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）上周在國會作證時表示，目前美國有92%先進晶片是購自台積電，可見鄺社源的確有先見之明。

上季收入來自8吋12吋晶圓

在《Money Monday》第417期專訪中，鄺社源亦曾表示，坊間經常說個別晶片的級別為多少「納米」（nanometer），其實一納米便等於十億分之一米，可見精細至如此程度，所以切割晶片時需要使用紫外線機（ultra-violet lithography machine），而有關紫外線機亦俗稱為光刻機；若切割精細至7納米的晶片，便要使用深紫外線機（Deep ultra-violet lithography machine）；若要切割精細到2至4納米的晶片，則要使用極紫外線機（extreme ultra-violet lithography machine）。他當時估計，由於受制於美國對中國出口晶片的禁令，全球光刻機市場領導者荷蘭ASML（美：ASML）在可見將來也不會把深紫外線機或極紫外線機出售予中國，這是中國發展7納米或以下晶片的樽頸。

鄺社源上述專訪見報已近8個月，中美之間在晶片上的角力有何最新進展呢？中芯國際上周公布首季業績，收入為17.5億美元，以晶圓尺寸分類，8吋晶圓及12吋晶圓分別貢獻收入24.4%及75.6%，未有提及7納米或以下晶片。

上季資本開支高於收入 仍處重大投資期

建銀國際證券分析，中芯國際上季收入17.5億美元，按季增長4.3%，按年則大升19.7%，優於市場預期，惟期內毛利率只有13.7%，對比去年首季的20.8%及去年末季的16.4%均大跌，主要原因是投資新廠房帶來6.3億美元的巨額折舊及攤銷開支所致，影響所及，上季盈利僅7179萬美元，按年及按季分別大跌68.9%及58.9%。

另外，可以留意的是，中芯國際上季資本開支高達22.35億美元，比收入更高，可見集團仍處於投資高峰期，預料在可見將來仍會有巨額折舊及攤銷開支。

需求復蘇 建銀調高中芯收入預測

建銀國際證券認為，中芯國際上季業績優於優期；另外，該行亦因應市場需求復蘇，將中芯國際今年、明年及後年收入預測均調高約0.3%，分別至69.09億美元、81.15億美元及91.62億美元，仍維持「跑贏大市」投資評級及目標價22.5元。

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