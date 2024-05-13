星展：內地續復蘇 製造出口向好 高科技帶動經濟 A股回升利內需

明報記者 歐陽偉昉

財新製造業PMI採集調查的樣本，相對國統局，較側重出口導向的中小民營企業，4月份報51.4，自去年11月以來保持50以上的擴張水平，紀沫指出，中小企業擴張是有來自國外和本地手頭訂單支持，而計及服務業的綜合PMI自去年2月以來保持在擴張水平，反映內地經濟在疫後重啟後已穩步向好。出口方面，內地港口出貨量亦增長強勁，例如首兩個月深圳港出貨量按年增約兩成，反映出口訂單強勁。

料今年基建投資續快速增長

今年首季內地固定資產投資按年增長4.5%勝預期，但首季工業產能利用率跌至73.6%見2020年首季以來新低，其中汽車製造業便跌至64.9%，市場關注是否部分行業存過剩產能。紀沫認為，雖然新能源汽車投資不會如過去多，不過還有其他高科技製造業會以全國之力來投資，因為與外地還有追趕空間，遠未有產能過剩問題。除了現有深圳等科技、製造業中心，內地也在西安、合肥、成都等城市，進行與國家安全相關的高科技製造業投資，因為它們不在沿海地區，戰略上更為安全。今年內地計劃發行1萬億元人民幣超長期特別國債，料今年基建投資續會保持快速增長。

二手房入市增 刺激家電消費

商品消費在疫後復蘇較服務消費疲弱，紀沫指出，內地人對經濟和就業未來前景仍有憂慮，今年首季居民儲蓄率在36.7%的高水平，現時內地居民集中在假日消費，平日的消費較少。不過她認為內地消費將逐漸好轉，居民對經濟前景展望改善已在轉捩點，除了假日消費暢旺，房價累跌開始吸引內地人入市購買二手房，例如3月杭州二手房成交按月急升236%，帶來裝修、家電等消費需求，而A股自2月開始轉升，亦會帶來財富效應。若資產價格持續改善，將可提振居民消費的信心。

對於個別行業發展，紀沫看好政府戰略性發展的行業，包括高端製造、清潔能源等。雖然電動汽車現時利潤較薄，但依然有利可圖，而內地人工智能面臨半導體限制，在前沿研發未必處於有利位置，不過內地有巨大的應用市場、足夠的專業人員，市場有巨大潛力。