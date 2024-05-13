moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

致豐拓中亞充電椿 看好業務毛利率

【明報專訊】新能源市場日益蓬勃發展，已經引起工業界關注。電子製造服務商致豐工業電子（1710）更在中亞的哈薩克及烏茲別克兩國，開拓電動車充電樁市場，並部署進軍印尼等東南亞市場。集團創辦人兼行政總裁關燦光表示，有別於賣斷產品，他們涉足充電樁業務料有助增加經常性收入，並預期該業務的毛利率比去年集團整體毛利率19.2%還高。

關燦光稱，集團過往已在港供應電動車充電樁。其最新以自家品牌Deltrix，聯同中國石油母公司與哈薩克企業合組的Sinooil（中石油）等，開發哈、烏兩國電動車充電站業務，現時已供應逾50個車位所需，今年目標供應逾100個充電站。他們更擬探索到中東、東歐及東南亞發展，他料當中所涉資本開支不多，反而因為兼提供管理、維護等服務可增加經常性收入。若將來涉足儲能、光伏及充電樁領域，致豐或以貿易形式開拓市場。

餐廳觸屏販賣機生意回流

至於原有應用於電子販賣、醫療保健領域的電子工業部門，關燦光明言繼續經營，並開發更多涉及遊戲領域所需的新產品。在疫情後生產物料供應充足下，他謂訂單並無減少，只是人客較遲落單及傾向去庫存。他料今年首兩季該部門生意較慢，但是在去庫存下有助減省積壓資金。至於集團供應連鎖餐廳的觸屏販賣機在疫情期間曾受衝擊，近期生意卻陸續回流。

在產能規劃方面，他指出，目前集團整體產能利用率約70至75%，其將來擬在中國以外產能提高至佔比30%。他不諱言，在外國設廠的生產成本無疑較貴，但是佔整體產品成本不高，因此對集團影響有限。