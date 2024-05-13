致豐拓中亞充電椿 看好業務毛利率

關燦光稱，集團過往已在港供應電動車充電樁。其最新以自家品牌Deltrix，聯同中國石油母公司與哈薩克企業合組的Sinooil（中石油）等，開發哈、烏兩國電動車充電站業務，現時已供應逾50個車位所需，今年目標供應逾100個充電站。他們更擬探索到中東、東歐及東南亞發展，他料當中所涉資本開支不多，反而因為兼提供管理、維護等服務可增加經常性收入。若將來涉足儲能、光伏及充電樁領域，致豐或以貿易形式開拓市場。

餐廳觸屏販賣機生意回流

至於原有應用於電子販賣、醫療保健領域的電子工業部門，關燦光明言繼續經營，並開發更多涉及遊戲領域所需的新產品。在疫情後生產物料供應充足下，他謂訂單並無減少，只是人客較遲落單及傾向去庫存。他料今年首兩季該部門生意較慢，但是在去庫存下有助減省積壓資金。至於集團供應連鎖餐廳的觸屏販賣機在疫情期間曾受衝擊，近期生意卻陸續回流。

在產能規劃方面，他指出，目前集團整體產能利用率約70至75%，其將來擬在中國以外產能提高至佔比30%。他不諱言，在外國設廠的生產成本無疑較貴，但是佔整體產品成本不高，因此對集團影響有限。