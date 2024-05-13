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初創研建築機械人 一機六用省成本

【明報專訊】由於勞工短缺及社會對職安健要求愈來愈高，建築機械人市場近年漸漸冒起，不同用途產品湧現。最近，有本地初創公司開發出一款「一機六用」的建築機械人CR Robot，有助節省投資和學習時間。不過，因為一些現實掣肘，該公司認為，現時不是最適當時間大力推行CR Robot的商業化工作。

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

IG-Inno Limited共同創辦人蔡偉鋒表示，最初研發「一機六用」建築機械人，是因為理工大學在2022年提出這個要求及公開招標，該公司中標取得合約。所謂「一機六用」是指這款建築機械人只需透過更換夾具及市場上現有電動工具（本來是由工人手提使用），就可以分別做紮鐵、砌磚、鑽孔、搧灰、磨牆、噴油等6種工作，作業高度由零至大約3米。

做齊紮鐵砌磚鑽孔搧灰磨牆噴油工作

底盤方面，為了適應不同地面情况，該公司可提供兩種底盤。若現場已經平整地面、鋪好地磚或地板，可使用普通車輪的底盤，這樣移動速度較快，也較省電。若現場地面仍然不平，可裝上履帶底盤。為了節省開發成本和時間，兩種底盤都採用市場上技術成熟的產品，兩者都可自主行走、採用激光雷達（LiDAR）和超聲波技術自動導航和避障。至於機械人的升降台和軟件，包括車隊管理系統，由該公司自行研發；各種部件系統集成亦由該公司負責。

蔡偉鋒解釋，這種「一機多用」設計最大優點是節省投資，以及縮短負責操作工人的學習時間。因為上述6個工序不可能同時在同一場所內做，必定會有先後。所以，當實際運用時，在一個場所之內，一部「一機六用」機械人與6部單一功能機械人相比，沒有什麼吃虧之處，反而可避免在底盤和機械臂方面重複投資。

售價介乎80萬至150萬

此外，相對於多部來自不同生產商的單一功能機械人，「一機六用」機械人的操作者只需熟習相近的用戶界面，只需輸入或創建一次室內地圖，也可以節省很多時間。另一方面，考慮到大規模應用，所以為「一機六用」機械人設計了車隊管理系統。若一家公司需要同時使用多部機械人於不同樓層做相同或不同工作，只需以一部電腦、平板電腦或智能手機登入該公司網站，已可以控制。該公司2022年開始研發這款「一機六用」建築機械人，去年底完成研發和交貨，稱為CR Robot。現時，理工大學將CR Robot應用於教學，主要為建築和環保相關學系學生提供短期課程。以一種功能計，通常只需訓練約一日，學生大致懂得如何使用。蔡偉鋒表示，雖然有關設計要求由理大提出，但CR Robot的知識產權屬該公司，該公司可向其他大學和企業出售CR Robot。

建築業不熟機械人 未是時候大力推廣

CR Robot售價約80萬至150萬元，視乎客戶在機械臂和底盤方面是採較廉宜的國貨，還是較高檔的歐洲或日本產品，以及是否要齊6款電動工具。不過，仍有一些掣肘令到該公司認為，現時還不是最適當時間去大力推行CR Robot商業化。首先，因為香港的建築師不算非常熟悉機械人科技，本地建造業習慣將工程一層層分判，令到推廣加倍困難。例如，可能在總承建商層面，對自動化科技有興趣，但又未至於規定分判商必須採用。在分判商和工人層面，則對於採用機械人比較抗拒。

此外，蔡偉鋒表示，現時建築機械人普遍有一個缺點，就是使用前的設定時間太長（包括該公司和同行的產品），有些可能要用上三四小時課。這無疑會削弱分判商採用意願。以某些工序來說，若單單計算機械人實際運作時間，它們的效率可能比工人為高。不過，若加上使用前的設定時間，機械人未必快過熟手工人，甚至可能還要慢一點。從職安健的角度來說，由機械人去鑽孔、磨牆、噴油等，一定比工人親手去做好得多。

理工大學工業中心工程師林志偉的看法和蔡偉鋒相近。林志偉認為，當數年後，現時在理大內接觸過CR Robot的大學生進入建築業工作，業者對於機械人技術會比較了解。屆時，CR Robot的商業化工作更可能水到渠成。另一方面，若能運用數年改良設計，縮短CR Robot設定時間，以及累積大數據，亦可令這款機械人運用起來更方便和節省時間。

他舉例說，雖然CR Robot可以自行噴油，但在此之前，仍需由熟悉有關工序的工人按現場濕度、牆壁底料的配方等輸入和微調參數。若能累積足夠的數據，將來微調參數的工作可交由人工智能（AI）軟件完成，毋須人手。

[新經濟新天地]