moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

年金收租助退休後創造現金流

【明報專訊】陳先生（55歲）和太太是「丁克一族」（夫婦都擁有工作及收入，但選擇不生育），自住單位尚有10年便供滿，當年500萬元的單位，現已升值至1200萬元。他們在泰國有另一出租物業，當年售價是100萬元，現在淨租金收入（已扣除管理費等雜項）約每月1800元。樓價在疫情期間雖反覆，但租金收入屬正現金流，故沒賣出蝕讓。

陳先生估計65歲退休時，兩夫婦的強積金約為300萬元，現時擁有的現金及投資類項目約為450萬元，每月盈餘約1.5萬元。

他們有以下問題：

1）聽專家們說，退休人士要有穩定現金流，否則若靠「食老本」，退休金未必能支撐到最後，現時他們只有泰國租金的現金流，退休後難以支撐生活費；

2）他們曾打算退休後移居泰國，當地生活費較便宜（每月只需5000元），可以怎樣安排更妥當呢？

陳先生估計他們退休後的每月生活費約為2萬元，至65歲時，假設平均通脹3%，每月生活費會增加至3萬元。我們粗略計算他們將來的總退休金約970萬元，看來退休時的總資產會有點不足以支付長遠的生活費，更不要說若比85歲更長壽的情况了，所以他們需要趁現時仍有收入，好好策劃一下。

正如陳先生理解，現金流對退休人士真的是十分重要，那管你是身家過億，若全部資產都不會製造收入（例如古董、名畫），對他們的生活也是沒保障（除非是賣掉它吧）。

投放即享年金300萬 月收1.5萬

坊間最常見製造現金流的方法有買樓收租、年金、公用/收息股、債券等等，各有特色、優點及限制。陳先生既已擁有兩個物業單位，也想有多些其他方式助分散風險，筆者建議他可採用年金計劃，定期提取款項作為生活費，而某些方案更可以設定每年增幅，用以抗衡通脹，令資金可達到「與時並進」的效果。

陳先生可在退休後，利用取回的強積金投放在坊間一些即享年金類方案，獲取每年6%的年金收益，直至100歲。若投放300萬元的話，每年可領取18萬元，平均每月15,000元，約是所需生活費的一半。若不作此安排，這300萬元，相信退休10年後隨時用盡。

如果陳先生希望滾存效能更大，又或者獲取的年金可每年遞增，那麼他便應該及早安排。陳先生可從現有資產中提取200萬元至年金方案，但不安排立即領取年金，反而是待65歲時才開始領取，屆時每月可領取約13,000元，領取款項更可每年遞增3%，直至100歲。由此可見，時間是投資理財的最佳拍檔，給它10年時間，少付一半成本，也可做出類似效果。

移居泰國前 多了解當地稅制

至於移居泰國，既可讓他們享受閑餘的退休生活，生活費也大幅降低，香港現居住單位更可考慮出租，令現金流更穩健。假設退休後樓價不變，淨租金收入可達23,000元，對整體現金流有非常大的幫助。當然他們要考慮日後若返回香港，要住在哪處，但如果每年回來的時間不足兩個月，住酒店也是一個很方便的選擇（現時短租或月租酒店套餐也很划算）。

最後一提是，在移居泰國前，請陳先生多了解當地稅制、稅務居民權利與稅務問題。

美聯金融集團副總裁

理財信箱歡迎來信，電郵：chlung@mingpao.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄺翠玲 理財信箱]