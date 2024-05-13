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袁國守：領展最壞情况料過去 存重估潛力

【明報專訊】房地產信託基金（REITs）曾獲不少「收息一族」追捧，惜近年受新冠疫情和高息因素影響，股價連番插水，其中在去年初宣布供股的領展（0823），過去一年蒸發近三成，市場一遍哀嚎。不過，近日中國證監會公布將REITs納入滬深港通，且聯儲局再加息機會微，大市亦回暖，故領展觸底反彈，相信最壞情况已過去，以目前股息率逾7厘來說，值得重新評估。

領展去年初宣布「五供一」供股，引來市場嘩然，因領展原為「收息股」，卻搖身一變成為「抽水股」，一度令好些「食息族」忐忑不安，而供股過後股價反覆回落，單是年初至今累瀉近兩成，傷盡捧場客的心。

上半年度續租租金平均升8.7%

然而，港股近日回勇，市場氣氛好轉，其一原因是中證監上月一口氣推出5項優化滬深港通機制，其中包括將REITs納入滬深港通，刺激一眾REITs反彈，領展從4月19日近12年低位30.15元，回升至上周五的1個月高位35.6元，不足1個月累漲18%。

儘管中央容許北水買REITs利好領展，但選股始終需看基本面，領展近年表現實在令人失望，原因之一是部分境外投資項目成績未如理想，另有分析歸咎於港人北上消費成風，集團旗下商場生意因而受影響。不過，領展行政總裁王國龍早前指出，旗下商場主要提供生活所需，港人北上所帶來影響較少，並認為本港消費能力將持續向好，上半年度續租租金平均上調8.7%。另一實地觀察，現時領展旗下好些屋邨商場的酒樓，會接待內地和泰國旅行團用餐，相信有助相關商場生意。

回顧業績，截至2023年9月止半年度，領展總收益67.25億元，按年增長11.3%，計及投資物業公平值變動出現減值66.32億元影響，致由盈轉虧，帳面稅後虧損36.5億元，但受到新收購新加坡資產的貢獻，以及香港業務表現穩定所帶動，期內物業淨收入50.63億元，按年增長10.38%，業績算是「對辦」。

受惠憧憬減息 33至34元可吸

另外，REITs包括領展屬息口敏感股，高息環境下股價表現自然不濟，但較可以肯定的是，即使美聯儲今年只減息1次，大方向仍是朝向減息，再次加息機會甚微，况且領展已累跌不少，現價應已反映高息因素，33至34元水位值得吸納。大行亦重新留意本港REITs，當中匯豐認為REITs獲重估潛力，稱美國可能在今年下半年開始減息，或會支持該行業，當中看好領展，予「買入」評級，目標價47元。

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[袁國守 投資心戰室]