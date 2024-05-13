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門診保險收費差距大 留意自付費

【明報專訊】進入流感高峰期，病向淺中醫始終是保障自身健康的不二法門。現時普通科門診收費動輒數百元，若公司沒有提供門診保障，每月最少光顧私人診所一至兩次，一年累計醫療費可達數千元。如欲鎖定每年門診開支，可考慮購買市面上的門診保險，以防微杜漸，為健康把關。

明報記者 劉敬華

現時本港私人普通科門診收費普遍逾300元，若按350元計算，每月到門診求醫一次，一年醫療支出便達4200元，假若每月就醫兩次，一年醫療開支便會增至8400元。意味如投保於一年內免自付費可到普通科門診就醫30次，且保費低於4000元的門診保障，已可鎖定一年的門診醫療開支。然而，目前市場上的門診保險，保費差距可以很大，以是次比較的門診保障為例，一年保費可由388元至11,837元不等。

保費多寡主要受到自付額、一年保障診症次數及受保人年齡等因素影響。先談保障的求診次數，由於一般受保人較常使用的是普通科門診，相對較少使用的專科門診收費向來較高，因此大部分門診保障提供的普通科診症次數會較專科為高，部分更可提供物理治療及中醫門診求診的保障，一般而言，若撇除年齡因素，保障的門診範疇愈廣，又或保障的求診次數愈多，保費自然較高。

大部分計劃須向指定網絡醫生求診

以是次比較門診保障計劃為例，其中保費較高的Avo門診保障Plus計劃，一年可保障普通科、專科、物理治療師/脊醫及中醫等門診診症服務合計100次，即可讓受保人靈活分配各類門診求醫次數，如經常需要到專科求醫，便可將就醫次數集中於專科門診類別，且除於物理治療師/脊醫求診設自付費外，於普通科、專科及中醫就醫均不需自付費，該計劃一年保費為4200元，再以上述假設普通科門診收費為350元計算，即受保人一年就診12次便已回本。

若減低保障的求診次數，如改選Avo門診保障Lite計劃，一年保障的普通科、專科、物理治療師/脊醫及中醫等門診診症服務合計為30次，而專科、物理治療師/脊醫及中醫等門診診症服務需支付一定自付額，一年保費便可降至2994元。

談及自付額，所指的是投保人求醫時，即使並未超出一年保障的診症上限，每次求診也要額外支付一定金額，可由20元至200元不等。最近有部分低保費的門診保險，標榜可讓受保人以優惠價求醫，其實即變相支付自付費。以blue WeMedi門診保為例，該計劃涵蓋普通科、專科、物理治療、中醫、跌打、針灸治療、脊醫及牙科等8大門診，全年不限求診次數，惟每次需支付門診優惠費用，由220元至520元不等，一年保費因而可低至388元。再以350元計算，此計劃的普通科門診優惠費用為220元，即每求診一次可節省130元，一年就醫3次便可慳390元，省回一年保費。此類計劃較適合一年求醫次數較少，但又期望有一定門診保障的人士。

投保人宜按個人實際需要選擇價錢合理的計劃，可參考自身過去一年的門診就醫次數，再比較保費、自付額及診症次數限制。還要留意，目前大部分門診保障計劃只讓受保人向指定醫療網絡醫生求診，網絡以外不獲保障，故選擇時應考慮住處附近有否相關網絡醫生，又或自己的家庭醫生是否屬於相關醫療網絡。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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