溫傑：三大利好因素支持 匯控待回吐分段買

要分析集團業績，主要會從4個部分入手，包括收入（分為利息及非息收益）、營業支出、預期信貸損失（Expected Credit Loss，ECL，非常重要但零售投資者往往忽略），以及列帳基準除稅前利潤。特別一提，集團會把市場的業績預測做統計，並將相關資料提前放在其網站，所以原則上投資者應該非常容易作出比較，知道其業績是否優於預期。

簡單而言，雖然集團首季除稅前利潤按年減少2億美元至127億美元，但其實是較市場及我們預期為佳，主要受惠淨利息收益率高於預期，以及ECL明顯低過市場預測（佔客戶貸款總額的百分比為30個基點）。集團普通股權一級資本比率為15.2%，較2023年第四季增加0.4個百分點，受惠財務情况理想，增加其回購及派息空間。

針對首季，集團宣布首季普通股息為每股0.1美元，加上出售加拿大業務所得而派發特別股息每股0.21美元，合計為0.31美元（已於5月9日除淨）。若以全年計，基於集團股息派付比率目標為50%，假如今年業績與去年接近，估計全年普通股息有望維持為0.61美元，加上上文提到的0.21特別股息，合計達0.82美元的非常吸引水平。

除股息外，集團早前發布業績時，亦宣布新一輪最多達30億美元的股份回購，規模遠高於市場預期的25億美元。集團及後公布，於5月8日分別在倫敦及香港回購335.886萬股及309.76萬股，平均價分別為7.2178英鎊及70.421港元，分別涉資2424.36萬英鎊及2.18億港元。結合以上所講，業績優於預期、高股息、大規模回購行動，都支持股價表現。

至於未來，管理層表示，維持於今年2月21日全年業績中列出的指引不變，包括約15%的平均有形股本回報率和維持成本紀律，提升今年全年業績的能見度。事實上，美國延遲減息或有利其息差，目標是銀行業務淨利息收益至少達到410億美元，配合環球資本市場表現理想，收入有一定保證；至於支出及ECL，前者增幅指引維持在約5%，後者則為佔貸款總額平均值約40個基點，整體業績給予市場信心。

最後，有部分投資者擔心，集團行政總裁祈耀年退任或會為集團策略帶來不明朗因素。基於主席杜嘉祺任期至2026年，加上集團規模大，因而由管理層團隊分工營運，以及董事會已正式展開繼任程序，我們相信對日常營運及未來策略影響有限。由於上月公布業績後匯控股價顯著揚升（現價已除淨，即現時買入將不能取得0.31美元的股息），建議稍待回吐再分段買入，以減低短期捱價的風險及心理壓力。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]