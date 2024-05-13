moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

溫傑：三大利好因素支持 匯控待回吐分段買

【明報專訊】本周我們分享匯豐控股（0005）的投資前景，按環球業務計，可分成4個業務分部，包括財富管理及個人銀行、工商金融、環球銀行及資本市場及企業中心。按固定匯率計，以上分部分別佔總收入34.5%、26.7%、21.5%及17.4%。從其業務可見，匯控收入同時受息差及資本市場表現影響。

要分析集團業績，主要會從4個部分入手，包括收入（分為利息及非息收益）、營業支出、預期信貸損失（Expected Credit Loss，ECL，非常重要但零售投資者往往忽略），以及列帳基準除稅前利潤。特別一提，集團會把市場的業績預測做統計，並將相關資料提前放在其網站，所以原則上投資者應該非常容易作出比較，知道其業績是否優於預期。

簡單而言，雖然集團首季除稅前利潤按年減少2億美元至127億美元，但其實是較市場及我們預期為佳，主要受惠淨利息收益率高於預期，以及ECL明顯低過市場預測（佔客戶貸款總額的百分比為30個基點）。集團普通股權一級資本比率為15.2%，較2023年第四季增加0.4個百分點，受惠財務情况理想，增加其回購及派息空間。

針對首季，集團宣布首季普通股息為每股0.1美元，加上出售加拿大業務所得而派發特別股息每股0.21美元，合計為0.31美元（已於5月9日除淨）。若以全年計，基於集團股息派付比率目標為50%，假如今年業績與去年接近，估計全年普通股息有望維持為0.61美元，加上上文提到的0.21特別股息，合計達0.82美元的非常吸引水平。

除股息外，集團早前發布業績時，亦宣布新一輪最多達30億美元的股份回購，規模遠高於市場預期的25億美元。集團及後公布，於5月8日分別在倫敦及香港回購335.886萬股及309.76萬股，平均價分別為7.2178英鎊及70.421港元，分別涉資2424.36萬英鎊及2.18億港元。結合以上所講，業績優於預期、高股息、大規模回購行動，都支持股價表現。

至於未來，管理層表示，維持於今年2月21日全年業績中列出的指引不變，包括約15%的平均有形股本回報率和維持成本紀律，提升今年全年業績的能見度。事實上，美國延遲減息或有利其息差，目標是銀行業務淨利息收益至少達到410億美元，配合環球資本市場表現理想，收入有一定保證；至於支出及ECL，前者增幅指引維持在約5%，後者則為佔貸款總額平均值約40個基點，整體業績給予市場信心。

最後，有部分投資者擔心，集團行政總裁祈耀年退任或會為集團策略帶來不明朗因素。基於主席杜嘉祺任期至2026年，加上集團規模大，因而由管理層團隊分工營運，以及董事會已正式展開繼任程序，我們相信對日常營運及未來策略影響有限。由於上月公布業績後匯控股價顯著揚升（現價已除淨，即現時買入將不能取得0.31美元的股息），建議稍待回吐再分段買入，以減低短期捱價的風險及心理壓力。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]