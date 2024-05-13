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袁國守：阿里騰訊本周放榜 勢左右港股走勢

【明報專訊】港股氣勢如虹，上周整固兩三天後隨即回升，反映沽壓不大，很快有買盤承接，屬牛信號。恒指上周五收報18,963點，升425點或2.3%，曾高見18,993點，距19,000點僅一步之遙，成交亦配合，增至1710億元，逾9個月最多。

市場憧憬在7月三中全會召開前，中央會持續推出「救市」政策，如中證監上月底公布5項深化兩地金融合作措施後，上周傳來擬免徵「港股通」股息稅，加上杭州和西安樓市撤限購，帶動大市持續衝高，不但受惠免徵股息稅的內銀、電訊和石油股上揚，連相對弱勢的內房股亦飈升，升勢相當全面。

綜合市場分析，恒指今趟能否重上2萬點大關，除視乎外資和北水會否繼續流入本港外，還要看人民幣匯價走勢，以及大型科技股首季業績，今個星期多隻重磅股包括阿里（9988）、騰訊（0700）及百度（9888）將陸續放榜，出來的成績將左右港股表現，戰友應緊貼消息。

還要留心，據報美國將對中國電動車等行業加徵關稅，電動車股上周五逆市下滑，且恒指14天RSI已升至近80水平，短期超買，慎防大市在本周三（15日）佛誕假期前回吐。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]