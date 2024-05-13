布少明：樓市續現新動力

其中，在新一批「白居二」陸續出動，以及早前港府收緊公屋富戶政策下，最近不少「白居二」及綠表買家爭相入市，惠及居屋市場表現。根據土地註冊處資料顯示，二手居屋（包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場）4月份錄659宗註冊，按月增約88.8%，創13個月新高。

另一股樓市動力正是租務市場。根據政府最新公布，截至今年4月底，「高才通」及其他人才計劃已錄得約29萬宗申請，當中近18萬宗獲批，更多達逾12萬人已來港。大批人才湧港，明顯刺激香港租務市場表現。綜合美聯分行資料，以本港十大屋苑4月為例，期內共錄302宗租務成交，雖然按月略回落，但較去年10月至今年3月的半年平均每月約288宗仍高出近5%，並企穩逾300宗水平。此外，美聯租金走勢圖3月以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約35.83元，按月回升約0.6%，連跌3個月後回升，並創4個月新高。其實不少來港專才租客均具備入市實力，是未來樓市潛在買家，當下租務市場暢旺，正好成為未來買樓「生力軍」；而且租金持續上升，提升租金回報率，有助吸引投資客伺機入市，以作長線收租之用。

由居屋及租務市况分析，樓市正進一步積壓爆發動力，只要未來投資氣氛進一步向俏，配合步入減息潮，屆時勢可助樓市及樓價進一步回彈。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]