袁國守：保守基金穩健 受惠高息環境

明報記者 袁國守

強積金諮詢機構GUM發表2024年4月MPF成績表，「GUM強積金綜合指數」下跌0.2%；「GUM強積金股票基金指數」升0.6%；「GUM強積金混合資產基金指數」跌1.3%；「GUM強積金固定收益基金指數」較上一個月跌0.1%。4月份，MPF成員人均虧損572元，全年合計則賺5449元。

回看4月MPF股票基金表現，中港股票基金顯著反彈，「香港股票基金（追蹤指數）」及「香港股票基金」表現最佳，分別升7.1%及6.4%，全年計轉虧為盈，上升3.2%及2.9%。「美國股票基金」及「其他股票基金」上月則出現調整，分別下跌4.1%及4%，雖然不少股票基金4月有所調整，但全年計整體股票基金均錄得正回報（見表）。

GUM常務董事陳銳隆指出，這次港股反彈主要受惠於內地推出的5項惠港措施，措施優化了滬港通機制，吸引內地投資者來港投資；相反，全球市場在4月份出現回調，主要受伊朗和以色列危機影響。他續稱，美國聯儲局減息預期再次下降，目前預計今年只會減息1次，相信隨着5月份美國踏入業績期，股市波動將會擴大，投資者應謹慎並密切關注市場動態。

GUM策略及投資分析師雲天輝表示，雖然美國及日本股票基金出現調整，但整體形勢仍然看好，而內地和香港市場反彈強勁，使得中港股票基金的虧損轉為盈利。此外，由於市場普遍預計聯儲局在9月才會開始減息，因此「保守基金」仍然能夠受益於高息環境，成為保守投資者的穩健選擇。

難捕捉市場時機 宜多元化長線投資

積金評級主席叢川普（Francis Chung）提醒，美股基金不僅是4月份表現最差的強積金資產類別，中港股票基金也跑贏美股基金約9.95%，這種情况發生在強積金成員向美股基金注入創紀錄的92億元之後，這突顯了捕捉市場時機的困難和高風險，強積金成員應專注於多元化和長線投資，而不是捕捉市場時機。此外，他指出，儘管強積金資金大量流入美股基金，但超過17%市場份額的中港股票基金仍是強積金最重要的資產類別，現在已連續3個月錄得正回報，這是一年多以來的首次。

展望後市，叢川普表示，通脹和利率前景仍然是關鍵，但情况不太穩定；可以肯定的是，市場會獎勵那些能實現穩健盈利增長的公司。積金評級強調，持續選擇正確投資是多麼困難，積金局推出的低收費預設投資策略（DIS）基金屬多元化投資，繼續是該公司2024年的首選投資方式。

施羅德投資聯席主管及集團首席投資總監Johanna Kyrklund認為，環球股票估值仍極具吸引力，若剔除最大型的科技股，2024年標準普爾500指數的預測市盈率約為19倍，與近期歷史水平一致。她指出，雖然美股的整體估值並不算便宜，但科技「七巨頭」」（Magnificent 7）錄得出色的企業盈利，為其估值帶來支持，目前的情况與90年代的「科網泡沫」時期仍相差甚遠，因為當時投資者在沒有任何企業盈利支持的情况下，只關注網站點擊率與市值之間的比例，故對目前超大型股票持中性看法。

然而，Kyrklund認為，美國以外地區的股票估值更具吸引力，該行現正將股票配置範圍擴大至環球其他地區，當中環球製造業復蘇利好歐洲、亞洲及新興市場股票。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]