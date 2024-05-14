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騰訊阿里績前發力 恒指升破19000 中金：升抵首階段目標 若政策給力最樂觀22000

標籤：經濟

【明報專訊】市場資金上周五追捧高息中資股過後，昨日港股市場由即將公布季度業績的重磅科網股阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）接力推升大市。阿里在今日公布季績前升4.1%，恒生指數全日升逾150點以全日高位收市，是9個月來首次企穩於19,000點大關以上收市。北水淨流入增至88.07億元，為近1個月以來最多。但中資行中金最新研究報告認為，恒指升至萬九點首階段目標已達成，要升至22,000點樂觀水平，還需要內地更多利好政策及企業盈利增長等配合。

明報記者 陳偉燊

除了重磅科網股之外，受惠於內地再增加8個可以放行旅客到港澳自由行的城市數目，加上中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦主任夏寶龍昨日起到澳門調研7天，比去年訪澳4天維時更長。消息刺激濠賭股、珠寶及零售股股價普遍做好。

擴自由行效應 零售濠賭股受捧

在眾濠賭股中，升幅最大為澳門博彩（0880），單日罕見大升8.62%並破位，高企在3元以上，其餘濠賭股平均有超過2%至5%升幅（見表）。化妝品股莎莎國際（0178）亦大升5%、珠寶股謝瑞麟（0417）則升4.88%。

88億北水淨流入 近1個月最多

北水昨淨流入金額88.07億元，創近1個月以來最多，在眾港股中，盈富基金（2800）錄得28.6億元淨流入，佔額最多；工商銀行（1398）亦獲4.51億元淨流入次之。盈富基金昨日亦為全日成交最多股份，高達103.95億元。至於錄得最多淨流出的為騰訊（0700），達到4.8億元。不過，騰訊的股價升1.94%，高見378.2元。

在眾藍籌股中，昨日升幅最大為航運股東方海外（0316），升5.95%，內需股李寧（2331）則跌3.59%。此外，三四線內房股昨日普遍錄得巨大升幅（見另文）。

港股表現近期走勢轉強，中金發表報告指出，首階段升市目標19,000點近達標，如果能回到2023年初高點的水平，對應恒生指數在20,000點左右。如果後續政策進一步加快發力推動基本面修復，例如企業盈利增速達10%，市場有望打開進一步空間，對應恒指可見22,000點。長線價值型外資也有望對中國從當前的「低配」轉向「標配」，對應約有420億美元的資金流入，相當於2021年以來的流出總量。不過，市場樂觀的情形，還需要更大、更快且對辦的財政支出作為前提，這是更有效解決當前私人部門信用收縮和通縮壓力的主要手段。