內地相隔3個月後 恢復A股IPO審核

分析：對港IPO影響不大

德勤中國數字資產香港主管合伙人呂志宏認為，中證監是次重啟上市審議，視為內地釋出資本市場將轉好，內企需籌資發展的正面訊息。他認為，其對於香港IPO影響不大，不認為是次重啟上市審議，會令內企只於當地上市，而不赴港上市，因企業先前已決定上市地點，「喺A就A、喺港股就港股」又或「先A後H、先H後A」。

創投公司：退出收回資本為極大問題

據路透社上周五報道，中證監加強對IPO審批力度，同時影響中國股票一級市場發展，令創投的投資者難於IPO退出、收回投資資本。

上周於上海舉辦的中國投資年會（ChinaVenture Investment Conference）亦變「訴苦大會」，創投業界罕見地於年會中，對監管提出批評，當中創投公司北極光風險投資合伙人鄧鋒表示，現時創投最大的問題為退出、收回資本，更形容其為極大問題，將形成初創「投資荒」影響中國科技創新。

報道亦引述倫交所集團（LESG）資料，內地今年首4個月的IPO集資金額暴瀉九成，跌至26億美元，為2013年以來的最低水平。而年初至今已有超過130家中國企業終止其IPO上市計劃。