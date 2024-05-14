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中電首季港售電量按年升近4% 天氣暖帶動需求 第一次中期息維持0.63元

【明報專訊】中電控股（0002）昨日公布今年3月底止首季簡報顯示，受到季內在港天氣和暖帶動電力需求，加上閏年2月較多日數的效應，首季售電量按年增加3.7%至72.79億度。中電宣派第一次中期股息每股0.63元，按年持平。中電股價昨日收報65.9元，升0.61%，成交額達1.54億元。連同昨日在內，股價已經連升8日，累計升幅達6.8%。

明報記者 陳偉燊

所有類別客戶售電量升

在港業務方面，中電所有類別客戶的售電量均見上升。季內住宅售電量按年增長2.8%至18.41億度，佔總售電量25%；商業售電量按年增3.7%至29.15億度，佔總售電量40%；基建及公共服務售電量按年增5%至21.83億度，佔總售電量30%；製造業售電量按年增1.8%至3.4億度，佔總售電量的5%。中電稱，今年5月將每月「燃料調整費」調低至每度電43.9仙，平均淨電價較今年初進一步下調1.7%。

公司指出今年透過「中電社區節能基金」撥款逾2億元，向長者、低收入家庭等弱勢社群提供電費資助。另外中電撥款5800萬元推出中電消費券計劃，向58萬個家庭每戶派發100元消費券，冀刺激本地消費。

澳洲業務持續改善

內地業務方面，陽江核電站於首季有較多機組實施計劃停運，發電量按年減少。大亞灣核電站兩台機組其中一台今年1月完成大規模計劃停運進行維修保養，另一台機組亦已展開類似維修保養工程。澳洲EnergyAustralia發電組合業務持續改善，位於新南威爾斯州Mount Piper電廠使用率由去年38%升至今年首季47%，發電量亦按年增加；維多利亞州雅洛恩電廠的可用率按年微升。

中電於印度的合營企業Apraava Energy今年首季再投得一個300兆瓦太陽能項目的開發權，預計相關購電協議將於上半年簽署；另外，其風電組合發電量按年微跌，在3月時贏得拉賈斯坦邦建設和營運跨邦輸電新項目，預計工程於下半年展開。