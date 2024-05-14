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ESR獲喜達屋財團提收購建議 或涉私有化

【明報專訊】ESR（1821）昨早停牌，並於傍晚發公告稱，在4月25日收到喜達屋資本（Starwood Capital）控制的實體、Sixth Street Partners, LLC及SSW Partners LP所組成財團，就可能私有化該公司而作出不具約束力的有條件收購建議。預期股東據此可選擇收取現金代價，或將股份轉入未來的私人公司。該股將於今早復牌。

雖然喜達屋等發出正式要約尚需時，但消息人士稱，收購價初步可按4月25日收市價8.22元，按過去1年至3年私有化個案平均三成溢價作參考。另按照喜達屋等一方初步建議，罕見提出可以成為私有化後公司持份者，繼續投資公司。

股價上周五飈12% 成交倍增

資料顯示，自ESR收購喜達屋為首一方建議後，股價由4月25日到上周四累計升9%，到上周五更爆升12.1%至10元，成交股數單日大增1.83倍至2090.6萬股，成交額增至2.02億元，大增2.04倍。若參考前述消息所言溢價作參考，收購價每股或約10.7元，只較ESR停牌前報價或有輕微溢價7%。停牌前，ESR市值達421.25億元。除其提出有購收購建議之外，公司稱並不知悉導致股份價格及成交量波動的任何原因。

ESR指出，華平並非提出收購財團成員。然而據其理解，華平、集團執行董事Stuart Gibson、非執行董事Charles de Portes與執行董事沈晉初，連同兩名創始人Gibson及Portes，正在與收購財團磋商，以及對該收購建議表示歡迎，認為符合股東最佳利益。現時喜達屋為首財團在ESR持股15.7%。華平及兩名創始人分別持股14.04%及7.43%。集團已成立獨立董事委員會考慮該收購建議，同時亦委聘花旗環球擔任財務顧問評估有關建議。