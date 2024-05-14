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裕元首季多賺97%至近1億美元

標籤：經濟

【明報專訊】裕元工業（0551）公布截至今年3月底首季多賺近倍，純利9996.5萬美元，按年升96.6%；收入20.03億美元，按年跌4.9%；季度毛利率25.1%，按年擴大約1.5個百分點。

集團指首季度隨着全球鞋履行業逐漸回暖，訂單愈趨常態化，集團製造業之產能利用率及鞋履出貨量見良好復蘇，降本增效配合低基數效應，帶動盈利大幅增長。

裕元稱，期內來自製鞋活動（包括運動/戶外鞋、休閒鞋及運動涼鞋）收入按年減少0.9%至11.5億美元。訂單隨產業復蘇愈趨常態化，期內鞋履出貨量上升9.1%至5880萬雙。由於高基期效應及產品組合變化，平均售價較去年同期下降9.2%，至每雙19.55美元，抵消出貨量之升幅。

集團表示，對其製造業務之長遠前景保持樂觀態度，對產業逐步復蘇亦抱有信心，加上訂單能見度改善，訂單需求將進一步常態化。但持續的通脹及高息環境，以及區域風險與航運危機提升為宏觀經濟環境帶來隱憂，預計短期內全球鞋履行業依然有其不確定性。

旗下寶勝首季盈利跌21%

至於集團旗下、從事零售業務的寶勝國際（3813），首季盈利跌21%，報1.74億元人民幣；同期營收入按年跌7.5%、至54億元人民幣。受內地多地店舖客流量疲弱影響，且去年同期市場重開後的「報復式消費」現象導致基期較高，銷售趨勢轉弱。